На його думку, це схоже на невдалі Мінські угоди перед початком вторгнення Росії до України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Єрмака для італійської газети Corriere della Sera.

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Що сказав Єрмак про перемир'я з Росією

Керівник Офісу Президента вважає, що зараз час повернутися до переговорів про мир.

Ми як у фазі невдалих Мінських угод перед російським вторгненням. Нам потрібно повернутися до столу переговорів і працювати, і ви, європейці, це зрозуміли,

– каже Єрмак.

До слова, раніше так зване перемир'я між Україною та Росією, яке Кремль постійно порушує, прокоментував і глава держави Володимир Зеленський. На його думку, президент США Дональд Трамп роздратований тим, що російський диктатор Владімір Путін не виконує своїх обіцянок.

Зеленський каже, що в такий спосіб очільник Кремля демонструє свою неготовність до повного припинення вогню, якого так прагне Трамп.