Об этом глава государства рассказал в интервью французскому изданию BFMTV.

Что сказал Зеленский о перемирии с Россией?

Президент Украины заявил, что прекращение огня между Украиной и Россией возможно, однако его соблюдение остается очень сложной задачей. По его словам, для завершения войны необходима реальная готовность обеих сторон, однако на данный момент именно Россия не демонстрирует желания сделать такой шаг.

Нам нужно положить конец этой войне. И есть одна сторона – Россия, – которая этого не хочет. Они демонстрируют это лишь словами. Но прекращение огня – это не просто слова, это очень конкретный шаг,

– подчеркнул президент, назвав достижение мира "исторической миссией".

В то же время Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин "лжет", когда говорит о готовности к прекращению огня, ведь его истинной целью остается победа. Президент также выразил обеспокоенность возможностью дальнейшей эскалации войны. По его мнению, если Россия не достигнет своих целей в Украине, Кремль может попытаться расширить агрессию, оккупировать другие территории и втянуть в войну новые государства.

Он попытается оккупировать другое место, других людей и снова убивать. Также он может втянуть в войну больше стран,

– отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что прекращение огня необходимо и самой России. По его словам, это шанс не только для мира, но и для российского общества и семей, потерявших на войне своих родных. В то же время Зеленский подчеркнул, что решение об этом должно принять именно российское руководство.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что прекращение войны в Украине полностью зависит от Владимира Путина. По его словам, российский лидер может в любой момент позвонить Владимиру Зеленскому и договориться о прекращении огня, однако не делает этого, поскольку не стремится к миру.

Отметим, что, по данным Financial Times, Россия не планирует вести содержательные переговоры о завершении войны как минимум до февраля 2027 года, надеясь достичь своих целей военным путем. Несмотря на усиление украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре и проблемы с топливом в России, Кремль не демонстрирует готовности к уступкам и продолжает настаивать на своих максималистских требованиях.