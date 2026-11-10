"Ждем ответа от россиян": Сибига рассказал о предложениях Украины по перемирию
Украина передала международным партнерам свои предложения по перемирию в Черном море и в сфере энергетики. Киев в настоящее время ожидает ответа российской стороны по этим инициативам.
Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Ожидание ответа России
Дипломаты сосредоточились на согласовании с международными союзниками практических механизмов безопасности.
Украина предлагает свои подходы к перемирию – как в Черном море, так и в энергетике. Мы передали их партнерам и сейчас ожидаем ответа со стороны россиян,
– заявил Сибига.
Кроме того, глава МИД обозначил ключевые позиции Украины на переговорах в Абу-Даби. Речь идет о деэскалации и предложенном Украиной перемирии, а также о гарантиях безопасности.
Отдельным пунктом Сибига назвал встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина, которая, по мнению министра, "может действительно ускорить окончание войны".
Напомним, министр иностранных дел Украины встретился с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро на полях саммита G7. Стороны скоординировали шаги по защите энергосистемы и усилению противовоздушной обороны перед зимой.