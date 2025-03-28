Не вижу проблем, если есть желание, – Зеленский раскрыл детали соглашение о перемирии в море

Владимир Зеленский заявил, что он не видит проблем с перемирием в море, если есть желание. А соглашение о безопасности судоходства могло бы распространяться не только на корабли, но и на портовую инфраструктуру.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время брифинга.

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Что сказал Зеленский о соглашении о перемирии в море

По словам Владимира Зеленского, во время встреч в Саудовской Аравии говорилось не только о "тишине" относительно атак на суда. Также обсуждали прекращение ударов по портам.

Соглашение по морю должно было распространяться на портовую инфраструктуру – это и Одесса, и порт "Южный", и не только. Все на это рассчитывали. Была договоренность на Черном море, но без мониторинга нечего говорить,

– пояснил украинский лидер.

Он также отметил, что была инициатива, что Саудовская Аравия может мониторить безопасность энергетических объектов. Но у страны нет соответствующих средств.

В конце концов президент Украины считает, что контролировать ситуацию и проводить мониторинг по перемирию непосредственно в море технически может как Турция, так и другие страны, представленные в Черном море.

"Это могут США, Великобритания, Румыния и Болгария, поскольку они (тоже присутствуют – 24 Канал) в Черном море", – подчеркнул украинский лидер.

К слову, в Белом доме ранее заявляли, что США и Россия договорились о безопасном судоходстве в Черном море. Речь идет о безопасной навигации, устранении применения силы и предотвращении использования коммерческих судов в военных целях в акватории моря.

Украина и Америка также договорились о перемирии в Черном море. В то же время глава Минобороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что Киев будет считать нарушением договоренности о перемирии на воде перемещение российских военных судов за пределы Восточной части Черного моря.