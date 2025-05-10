Участники "коалиции желающих" собираются уже не впервые. Как пояснил 24 Каналу политолог Петр Олещук, они имеют одну главную цель, которой не достичь без содействия президента США.

Читайте также Украина с 12 мая готова к полному прекращению огня на 30 дней с 12 мая

На что никак не может согласиться Трамп

Ключевая цель работы "коалиции желающих" – это формирование предложения к россиянам по 30-дневному перемирию. Именно такой формат поддержала Украина, Соединенные Штаты и Европа. Это согласовали на саммите между Киевом и Вашингтоном.

Но важно, чтобы это было не на уровне декларации, а на уровне конкретного предложения для реализации. Далее его направляют России, а там отвергают,

– отметил политолог.

Представитель Путина Дмитрий Песков уже заявлял, что Россия якобы поддерживает идею о 30-дневном перемирии, но "с различными нюансами". До сих пор нет никаких оснований считать, что Кремль изменит свое мнение. Тогда начинается самое интересное.

"Что планируют делать европейцы в случае отказа России от этого предложения? Очевидно, что оно было конкретным, это не просто разговоры. Его должны были согласовывать с США, ведь любые дальнейшие шаги эффективны только совместно с американцами", – добавил Петр Олещук.

Итак, встает вопрос определенных санкционных шагов, на которые должны согласиться западные партнеры Украины, если Путин все-таки не согласится на перемирие. Именно это остается самым интересным вопросом, потому что для Трампа невыгодно вводить санкции.

Для Трампа переход к санкционной политике – очень неприятный вопрос, ведь это означает завершение его надежд на быстрое достижение прекращения огня. А именно об этом он много говорил, убеждал, что является великим дипломатом, который быстро обо всем договорится,

– подчеркнул политолог.

Но так не произошло, поэтому Трамп, скорее всего, попытается тянуть время. А пока "коалиция желающих" продолжает работать над тем, чтобы получить отказ России от перемирия и перейти к новому этапу давления.

Заметим, во время разговора с Трампом Украина и европейские союзники заверили его в готовности к 30-дневному перемирию. Если на него согласится Россия и действительно будет придерживаться, тогда есть шанс начать мирные переговоры.