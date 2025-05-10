Мы предлагаем первые шаги: Зеленский прокомментировал 30-дневное перемирие
- Зеленский заявил, что 30-дневное перемирие является первым шагом к миру и надеется на сильные Вооруженные силы Украины.
- "Коалиция решительных" объявила о 30-дневном перемирии с 12 мая, которое является ультиматумом России с возможными санкциями от Европы и США.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делается все возможное для прекращения огня. 30-дневное перемирие будет первым шагом к миру.
Зеленский также выразил надежду, что Вооруженные силы Украины продолжат быть сильными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.
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Зеленский прокомментировал 30-дневное прекращение огня
Я думаю, мы делаем (для прекращения огня, – 24 Канал) все, что можем в Единстве. Мы предлагаем важнейшие первые шаги, как закончить войну, и это безусловное прекращение огня. Итак, мы рассчитываем на то, что наша армия и наши союзники будут сильными, но, конечно, нам нужна дипломатия, которая должна хорошо сработать,
– сказал президент после пресс-конференции с лидерами "коалиции решительных".
Напомним, "коалиция желающих" ("решительных") в Киеве выступила с объявлением по меньшей мере 30-дневного перемирия с 12 мая. Это де-факто ультиматум России, ведь если та не согласится, Европа и США готовят разрушительные санкции против нее.