На призыв страны-агрессора пока нет ответа Украины. Военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко отметил 24 Каналу, что украинские и американские представители настаивают на постоянном прекращении огня.

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Путин очень нервничает

Предложение к России о 30-дневном перемирии остается актуальным. Но надо понимать, что чем дольше никто не отвечает россиянам, тем больше испуга будет у Владимира Путина. Российского диктатора очень беспокоит безопасность во время парада.

Интересно, что не все лидеры приедут в Россию. Например, стало известно, что не будет президента Индии, возможно, президента Сербии. Поэтому интрига сохраняется и именно она заставляет Путина нервничать,

– отметил военнослужащий.

На фоне этого пропагандисты прибегают к нереальным версиям о том, что якобы на парад прибудет Госсекретарь США Марко Рубио. Все это делается для того, чтобы остановить возможные атаки Украины. Ведь если приедет представитель Америки, то точно не будет никаких ударов.

"Но это хорошо, потому что так Путин признает способности Украины. Он боится их. Путин не знает, как гарантировать безопасность проведения мероприятий во время парада, кроме как предлагать прекращение огня", – сказал Александр Мусиенко.

У Путина есть запасной план

Других способов, чем просить о перемирии у диктатора не остается. Интересно, что именно Москва является наиболее защищенным городом во всей России. Там сосредоточено много средств ПВО разных типов.

Сейчас никто не заставляет Украину согласиться на условия Путина о перемирии. Зато звучат призывы к России прекратить огонь на 30 дней. Возможно, испуг главы Кремля такой большой, что накануне 9 мая он согласится на подписание договоренностей с Украиной. Теоретически это можно представить.

Стоит напомнить, что особенностью "пасхального перемирия" было то, что в течение суток Россия не наносила ударов с воздуха. Если в это время Украина продолжит атаковать, то вполне вероятно, что враг этим воспользуется. Он захочет создать информационную ловушку и обвинить нас в якобы нарушении всех соглашений.

"Это единственное, на что может рассчитывать Путин. Это его запасной сценарий. Поэтому если Украина не пойдет на прекращение огня, они не будут атаковать определенное время с воздуха, ожидая такой же реакции. Если такой реакции не будет, Россия начнет обвинять нас в том, что мы не дали провести парад", – подытожил военнослужащий.

Напомним, в США отреагировали на предложение России о перемирии на 9 мая. Там отметили, что хотят видеть полноценное прекращение огня, а не временное. В Белом доме добавили, что Трамп разочарован действиями обеих сторон.