"Россия врет": в ЦПД рассказали о том, почему "перемирие" так и не наступило

Хотя Россия и объявила так называемое "перемирие" на три дня, однако продолжает систематически его нарушать. Оккупанты, хотя и уменьшили количество атак и обстрелов, однако о полном прекращении огня не говорится.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Смотрите также Россия, ожидаемо, не соблюдает режим тишины, – Сибига рассказал о путинском перемирии

Россия врет о "перемирии"

Коваленко отметил, что Россия врет о так называемом "перемирии" на фронте. Режим прекращения огня не работает, ведь оккупанты продолжают атаковать и штурмовать позиции ВСУ.

За перемирие хотят выдать только отсутствие "Шахедов" в небе, но перемирие – это когда никто из них не стреляет, не продолжаются их штурмовые действия, как сейчас, и замолкает вся арта,

– подчеркнул Коваленко.

К слову, украинские военные, которые действуют в Херсонской области, а также на Покровском направлении, в комментарии журналистам сообщили, что уже получили распоряжение открывать огонь в ответ.

Кроме того, украинские ВМС не имеют иллюзий относительно объявленного Путиным так называемого "перемирия". Поэтому, все Силы обороны продолжают работать в штатном режиме.