В Офисе Президента раскрыли, зачем Украина объявила режим тишины на 6 мая

Россия односторонне объявила о "перемирии" на 8 – 9 мая 2026 года. Украина в ответ вводит режим тишины на 6 мая. Тогда все увидят, действительно ли Кремль готов к прекращению огня.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что Россия не заинтересована в прекращении огня и окончании войны. Кремль всего лишь хочет безопасно провести свой парад на 9 мая. Украина прекрасно это осознает, поэтому предложила вполне прагматичное решение – режим тишины за несколько дней до этого.

В каком случае перемирие на 9 мая начнет действовать?

По словам Подоляка, Украина ничего не будет праздновать 9 мая, но заинтересована в том, чтобы прекратить взаимные обстрелы. Именно поэтому возникла идея пойти на прекращение огня на несколько дней раньше. От этого будет зависеть, что получат россияне на 9 мая.

Президент четко говорит, что нас не волнует 9 мая или другие даты. Не хотите взаимных обстрелов? Тогда давайте начнем все 6 мая. Не будет ударов со стороны России? Зеркально нет наших ударов по России. И так в течение следующих дней, чтобы Россия действительно перестала убивать гражданское население. Ведь мы видим, что враг продолжает бить именно по гражданским в отличие от Украины,

– отметил Подоляк.

Обратите внимание! Утром 4 мая Россия запустила баллистическую ракету "Искандер" по городу Мерефа Харьковской области. Правоохранители сообщали о по меньшей мере 7 погибших и 36 пострадавших. Там сообщили, что ракета прилетела по одной из местных дорог, где всегда оживленное движение, неподалеку от центра города.

При этом эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко считает, что Россия заинтересована в перемирии на 8 – 9 мая не только для того, чтобы спокойно провести парад в Москве.

Фактически Кремль может использовать любой инцидент во время парада как повод для усиления эскалации. Именно этого можно ожидать дальше. Речь идет как о новых ракетных ударах, так и даже дополнительные провокации со стороны той же Беларуси и тому подобное.

Стоит заметить, что в предыдущие годы во время полномасштабной войны Россия также проводила парад на Красной площади. В прошлом году Украина уже имела на вооружении дальнобойные дроны, которые способны добраться до Москвы. Однако тогда большинство аналитиков были согласны, что ударов не будет. Главная причина – тогдашний визит главы Китая Си Цзиньпина в Москву.

В этом году, по данным СМИ, на парад приедет самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и т.д.

Россия признает, что парад на 9 мая может быть под угрозой

Как известно, еще 4 мая Россия односторонне объявила о так называемом временном "перемирии", которое будет действовать в течение 8 – 9 мая. Все это происходит на фоне подготовки к параду в Москве, который является одним из главных пропагандистских "шоу" России в году. Диктатор Путин ежегодно лично туда приезжает.

В России опасаются, что украинские дроны могут сорвать парад. Соответственно там начали угрожать Украине. В частности в минобороны РФ рассказывают, что нанесут удары по центру Киева, если беспилотники попытаются "сорвать празднование Дня победы".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия официально не обращалась к Украине о прекращении огня. В то же время Киев объявляет о перемирии, которое начнет действовать в течение 6 мая. Силы обороны будут действовать зеркально к действиям врага.