Какой один факт подтверждает, что россияне даже не готовились к "перемирию"

С полуночи 8 мая должно было наступить анонсированное россиянами трехдневное "перемирие". Одак, боевые столкновения продолжаются по всей линии фронта с разной интенсивностью, а говорить о прекращении огня не приходится.

В общем было сразу понятно, что российские террористы не придерживаются никакого "перемирия". Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров, добавив, что оно сразу было фарсом.

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Как происходит так называемое "перемирие"

На самом деле ничего не изменилось, а война продолжается, так же как до этого. Украинские войска защищаются, а основным стратегическим направлением остается Донецкая область. К тому же даже не известно по каким аспектам вооружения якобы должно было действовать "перемирие".

Например, план работы для тактической авиации создают заранее, она не просто вылетает и сбрасывает управляемые авиабомбы. Это работает как довольно длинная система по планированию вылетов, определение целей для ударов,

– объяснил Андрей Крамаров.

Итак, россияне не могли просто остановить боевую работу и даже этого не планировали. Тактическая авиация не уменьшила свою интенсивность, поэтому "перемирие" было не более чем показухой кремлевского режима.

К слову, в Центре противодействия дезинформации сообщили, что оккупанты продолжают стрелять, а за "перемирие" хотят выдать отсутствие обстрелов "Шахедами".