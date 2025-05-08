Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ОСУВ "Хортица" подполковника Назара Волошина в комментарии "РБК-Украина".

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Какая ситуация на фронте после начала действия "перемирия"

Несмотря на очередное объявленное "перемирие", украинские военные уже зафиксировали более 50 боевых столкновений на фронте.

Политическую составляющую так называемого очередного "перемирия", объявленного российским диктатором, не буду комментировать. Это не относится к нашей компетенции. Однако, вынужден констатировать лишь тот факт, что у нас в операционной зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в течение этих суток по состоянию на 11:30 зафиксировано более 50 боестолкновений с противником,

– рассказал Волошин.

По словам представителя, российские войска ведут штурмовые действия почти по всей линии фронта, однако основная активность зафиксирована на Покровском и Новопавловском направлениях.

Волошин подчеркнул, что украинские военные в рамках оборонительной операции реагируют зеркально на действия российских оккупантов.

"Во всех случаях в рамках оборонительной операции наши защитники зеркально отвечают на все вызовы и угрозы российской армии, которые будут представлять угрозу жизни и здоровью украинских воинов", – отметил спикер.

Напомним, что ранее была информация от источников Общественного о том, что подразделения ВСУ в Херсонской области, а также на Покровском направлении, получили распоряжение открывать огонь в ответ. В то же время военные 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" отмечают уменьшение вражеских обстрелов, однако о полном прекращении огня не говорится.