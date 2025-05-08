Повідомляє 24 Канал з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" підполковника Назара Волошина в коментарі "РБК-Україна".

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Яка ситуація на фронті після початку дії "перемир'я"

Попри чергове оголошене "перемир’я", українські військові вже зафіксували понад 50 бойових зіткнень на фронті.

Політичну складову так званого чергового "перемир'я", оголошеного російським диктатором, не коментуватиму. Це не належить до нашої компетенції. Однак, змушений констатувати лише той факт, що у нас в операційній зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" протягом цієї доби станом на 11:30 зафіксовано більше 50 боєзіткнень з противником,

– розповів Волошин.

За словами речника, російські війська ведуть штурмові дії майже по всій лінії фронту, однак основна активність зафіксована на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Волошин підкреслив, що українські військові в межах оборонної операції реагують дзеркально на дії російських окупантів.

"В усіх випадках в рамках оборонної операції наші захисники дзеркально відповідають на всі виклики і загрози російської армії, які становитимуть загрозу життя і здоровʼя українських воїнів", – зазначив речник.

Нагадаємо, що раніше була інформація від джерел Суспільного про те, що підрозділи ЗСУ в Херсонській області, а також на Покровському напрямку, отримали розпорядження відкривати вогонь у відповідь. Водночас військові 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" відзначають зменшення ворожих обстрілів, однак про повне припинення вогню не мовиться.