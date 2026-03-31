Политический эксперт раскрыл скрытую цель инициативы Зеленского о Пасхальном перемирии

Украина готова к прекращению огня во время Пасхи и согласится на энергетическое перемирие. По словам президента, Россия не сможет существенно укрепить свои позиции за 2 –3 дня тишины.

Особенно перед большими праздниками Украине важно показать, что мы религиозны и придерживаемся христианских принципов. Как объяснил 24 Каналу доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, это важная дипломатическая позиция, которую демонстрирует украинский президент.

Как Украина может использовать перемирие?

Тема перемирия на большие праздники имеет поддержку среди сторонников MAGA (Make America Great Again – Сделаем Америку великой снова – политический лозунг Дональда Трампа и его соратников – 24 Канал). Именно с ними важно общаться на эту тему.

У нас есть неплохие связи с религиозной общиной, которая поддерживает MAGA. На днях состоялась большая конференция, где собирались крайне правые. Стоит подчеркнуть, что именно благодаря нашим связям на почве религии, мы получаем большие преференции.

Теперь риторика MAGA сильно изменилась. На конференции звучало большое количество приятных и благосклонных слов для Украины. Звучало огромное осуждение России и немало фактов ее преступлений,

– рассказал политический эксперт.

Вероятно, Украина передала факты о том, что делают россияне со священнослужителями на оккупированных территориях, как они похищают детей, уничтожают церкви, разворовывают их.

"Мы должны показывать, что поддерживаем мир, особенно на такие большие праздники. А вот россияне являются безбожниками, дикарями. Они только имитируют религиозность и не имеют с этим ничего общего", – отметил Андрей Городницкий.

Обратите внимание! По мнению военного эксперта Павла Нарожного, Россия может прибегнуть к провокациям во время Пасхального перемирия. У врага нет никаких моральных принципов, поэтому украинцам стоит быть готовыми к обстрелам. Более того, время тишины оккупанты могут использовать для накопления оружия.

Украина может медийно выиграть, показать миру, кто на самом деле придерживается ценностей, являются настоящими христианами. В этом направлении очень важно работать с США.

А по фронту, то понятно, что Россия будет нарушать перемирие, посылать своих солдат на штурмы. Впрочем украинские воины точно будут давать ответ. Они не должны ждать окончания перемирия, чтобы отражать атаки и уничтожать врага, который наступает.

