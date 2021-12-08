Перемирие и обмен пленными: Зеленский рассказал об ожиданиях от заседания ТКГ

Владимир Зеленский надеется, что на заседании Трехсторонней контактной группы решат 3 основных вопроса. Среди них – "рождественское перемирие" и обмен удерживаемыми лицами.

Об этом украинский президент рассказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

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По словам Зеленского, было бы неплохо согласовать на заседании ТКГ следующие вопросы:

возврат в режим прекращения огня,

обмен пленными,

открытие КПВВ.

"Я знаю, что эти же вопросы обсуждались также при поддержке США на встрече президентов США и России. Мы находим любые пути и верим, что этот путь, длинный или короткий, приведет к реальному результату", – отметил президент Украины.

Глава государства отметил, что на подконтрольных Украине территориях Донбасса функционируют КПВВ, где люди могут получить административные услуги.

Мы ожидаем, что по ту сторону они также откроют КПВВ для возможности людей пересекать линию соприкосновения. Особенно сейчас, перед Рождеством, перед новогодними праздниками. Это очень важно с точки зрения гуманитарной миссии,

– добавил он.

Владимир Зеленский также отметил, что Украина использует все лучшие мировые практики, чтобы остановить войну на востоке страны, вернуть людей и территории.

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ТКГ – это уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России, которая была сформирована как средство для облегчения дипломатического решения войны на востоке Украины.