Противник использовал "перемирие Путина", чтобы улучшить тактическое положение, – ВСУ

На Лиманском направлении оккупанты не придерживались так называемого режима тишины в течение "пасхального перемирия", которое объявил Путин. А после номинального окончания 21 апреля враг пошел в массированное наступление пехотой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова пресс-секретаря 66 отдельной механизированной бригады имени Мстислава Храброго Анастасии Блищик в эфире Суспильного.

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Что происходило на Лиманском направлении во время перемирия

Анастасия Блищик отметила, что нашим военным на самом деле так называемое российское "перемирие" нанесло больше вреда. Ведь как только Путин объявил, что будет "затишье", за несколько часов позиции защитников подверглись массированному артобстрелу, противник применял и ударные БпЛА, а на один из механизированных батальонов они пошли штурмом пехоты.

В общем противник использовал это время для того, чтобы улучшить свое тактическое положение. Мы видели, как они подтягивают свою пехоту к переднему краю вместе с вооружением – это и РПГ, и пулеметы,

– отметила военная.

Пресс-секретарь подчеркнула, что наша аэроразведка зафиксировала, как более 120 российских оккупантов за время так называемого "пасхального перемирия" рассредоточились в посадках, в лесополосах, в разрушенных зданиях и блиндажах.

"И как только карета превратилась в тыкву, то есть закончились так называемое "пасхальное перемирие", то россияне пошли в массированное наступление пехотой", – подчеркнула Блищик.

Военная также отметила, что всего за сутки 21 апреля на Лиманском направлении, в зоне ответственности 66 бригады, произошло более 10 атак. А участок, который удерживает бригада на Лиманском направлении, остается приоритетным для врага.

К слову, о том, что оккупанты не придерживаются "пасхального перемирия" говорил и Владимир Зеленский. По словам президента, оккупанты продолжали осуществлять обстрелы, штурмовые действия и атаковать позиции наших защитников дронами.