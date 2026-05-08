В России цинично заявили, что якобы "соблюдали перемирие" и обвинили Украину в нарушении

Российские войска якобы полностью прекратили боевые действия во время объявленного "перемирия" 8 мая. Тогда как Украина неоднократно нарушала режим тишины.

Такое циничное заявление сделали в Министерстве обороны России.

Смотрите также Дроны "перемирия" атаковали Украину: как ПВО отразила ночную атаку

Как в Минобороны комментируют режим тишины?

В Минобороны утверждают, что с полуночи 8 мая российские войска якобы полностью прекратили боевые действия на фронте по случаю празднования 81-й годовщины победы. Там утверждают, что подразделения оставаться на ранее занятых позициях.

Тогда как украинские силы, продолжают утверждать, что оккупанты, якобы продолжали наносить удары дронами и артиллерией по позициям войск России и гражданских объектах в Белгородской и Курской областях.

Россияне якобы зафиксировали 153 обстрела из артиллерии, РСЗО, минометов и танков со стороны Украины.

Также силы обороны нанесли 887 ударов дронами, из них 394 – FPV, 107 – на оптоволокне, 171 – самолетного типа и еще 215 сбросов боеприпасов с БпЛА.

Тогда как в зоне так называемой "СВО" было 1365 нарушений режима тишины.

С полуночи 8 мая российская ПВО якобы сбила 396 воздушных целей вне зоны боевых действий, среди которых 390 целей – БпЛА и шесть ракет "Нептун".

В Минобороны России обвинили Украину в срыве "перемирия" и заявили, что российские войска действовали зеркально и в ответ атаковали артиллерийские позиции, системы РСЗО, пункты управления и места запуска беспилотников.

Важно! 7 мая аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете отмечают, что Кремль стремится использовать перемирие или так называемое "одностороннее прекращение огня", чтобы оправдать свои угрозы и фактическую эскалацию против Украины. Именно накануне 9 мая российское политическое руководство все чаще повторяет о возможном обострении конфликта. Говорится и об ответных мерах в случае срыва режима тишины Киевом, и о призывах к гражданским и работникам иностранных дипломатических миссий немедленно покинуть Киев. В то же время российские депутаты активно говорят об использовании "Орешника" по столице Украины. Такие заявления России имеют целью создать давление как на Украину, так и на ее партнеров.

Какая ситуация на фронте 8 мая: детали от Зеленского

Около 8 утра 8 мая украинский президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте во время так называемого режима тишины. По его словам, несмотря на объявленное Кремлем "перемирие", ситуация в небе над страной и на фронте свидетельствует о совершенно ином.

Российская оккупационная армия даже не сделала попытки прекратить боевые действия – всю ночь украинские позиции страдали от обстрелов противника.

По состоянию на 7:00 8 мая зафиксировано более 140 обстрелов позиций и 10 случаев ведения штурмовых действий. Самой горячей точкой на фронте остается Славянское направление.

Кроме того, Украину атаковали более 850 беспилотников, говорится о FPV, "Ланцет" и других ударных дронов.

Зеленский отметил, что в таком случае Украина будет действовать зеркально на атаки противника.