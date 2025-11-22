Оккупированные территории и не только: как для Украины может выглядеть остановка войны

Разговоры об окончании войны на разных условиях идут активнее, чем раньше. Для Украины есть ряд неприятных пунктов, с которыми, вероятно, придется согласиться, чтобы наступил хотя бы условный мир.

В частности, болезненным и крайне дискуссионным остается вопрос территорий. Как его могут решить, и как в целом для Украины может выглядеть так называемое "перемирие" в разговоре с 24 Каналом рассказал Роман Цимбалюк.

На что может согласиться Украина в рамках переговоров?

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что "демилитаризация и денацификация" Украины являются обязательными условиями для завершения войны. Уничтожение украинской государственности для россиян до сих пор является ключевой задачей, однако вряд ли такие условия поддержат даже в США, не говоря уже об Украине.

В предыдущих переговорных раундах США такие российские требования отвергали.

Спор сейчас идет о территории – где будет проходить линия фронта и де-факто линия между двумя мирами. Это один из главных вопросов. Вероятно, в соглашении пропишут, что Украина не будет признавать оккупацию 4 областей, но и обещать не возвращать их военным путем. Фраза "временно оккупированные территории" еще долго будет звучать в Украине,

– констатировал Роман Цимбалюк.

По мнению журналиста, не будет возникать особых препятствий в вопросе вступления Украины в НАТО, имея в виду, что от этого Киев относительно легко сможет отказаться. Перспектива вступления Украины в Альянс в ближайшее время довольно маловероятна. А с изменением политической конъюнктуры НАТО как силовой блок может в конце концов оказаться ненужным для Украины.

То есть Украина может стать частью военного блока Европы, но без распространения на нее действия 5 статьи НАТО.

"В целом 28 пунктов (мирного плана Трампа – 24 Канал) объединены в 4 блока: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Украиной и Россией. Фактически речь идет не о режиме прекращения огня, а о всеобъемлющем соглашении", – объяснил журналист.

Интересно! Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске Владимир Путин не поддержал идею прекращения огня. Вместо этого он требовал всеобъемлющего соглашения о завершении войны. Украина не спешила на такой шаг, ведь он, скорее всего, был бы невыгодным. Это и, конце концов, подтвердилось в плане Трампа.

Что предлагают Украине в "мирном плане"?