В окружении Путина заговорили о перемирии в Черном море: что заявил Песков

Россия выразила готовность обсудить вопросы безопасности в акватории Черного моря с другими странами. В то же время никаких конкретных переговоров о заключении соответствующих двусторонних соглашений пока не ведется.

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Какое заявление сделали в Москве?

По словам Пескова, России известна инициатива Турции и ООН о возможных переговорах о прекращении огня в Черном море. Ранее сообщалось, что стороны хотят обсудить безопасность коммерческого судоходства и защиту портовой и энергетической инфраструктуры.

Однако пока "никакой конкретики" по этой инициативе нет. Он также утверждал, что Украина якобы не демонстрирует готовности к "комплексным договоренностям".

Песков добавил, что Москва не считает отдельные договоренности достаточными для урегулирования войны и заявил, что Россия якобы заинтересована именно в комплексном соглашении и "открыта для переговоров".

Напомним, Турция и ООН начали дипломатические консультации с Украиной и Россией относительно возможного прекращения огня в Черном море. Инициатива предусматривает защиту гражданского судоходства, портовой и энергетической инфраструктуры. Также стороны хотят снизить риски дальнейшего роста цен на продовольствие из-за перебоев с поставками зерна.

Консультации начались в конце сентября во время закрытой встречи на Генеральной Ассамблее ООН. К ним присоединились представители Турции, США, европейских стран, Индии и Египта.

Дипломаты обсудили возможное "узко определенное и взаимное соглашение", которое гарантировало бы свободное коммерческое судоходство в Черном море. В то же время перспективы достижения договоренностей остаются неопределенными из-за позиции России.

Однако ранее Владимир Путин отвергал предложения о взаимном прекращении атак в Черном море. В то же время Украина подтверждала готовность к энергетическому и продовольственному перемирию, а также рассматривает другие форматы прекращения огня.