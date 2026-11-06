Путин использовал Меланию Трамп в своих интересах: что Россия получила от перемир'я в Олешках

Локальное прекращение огня в Олешках стало гуманитарной возможностью спасти людей, но в то же время дало России повод продемонстрировать себя в роли миротворца. Москва использовала участие Мелании Трамп, чтобы создать нужную картинку для американской аудитории и укрепить положительный образ российско-американских отношений.

Дипломат Вадим Пристайко в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, почему Кремль согласился на локальное перемирие, как пытался использовать его в своих пиар-целях и почему гуманитарная инициатива может стать инструментом влияния на Дональда Трампа.

Почему Россия согласилась на перемирие в Олешках

Локальное прекращение огня в Олешках действовало с 27 октября по 1 ноября. Эта договоренность была важна прежде всего потому, что позволила спасать жизни.

В то же время дипломат призывает не воспринимать его как признак готовности России к более широкому перемирию. Он обратил внимание, что ранее в ходе Минских процессов объявлялось около двадцати подобных мирных инициатив, однако они не стали началом длительного прекращения боевых действий.

Пристайко предполагает, что Москва могла пойти на такой шаг, в частности, чтобы поддержать благоприятный для себя фон в отношениях с Вашингтоном. Для России кратковременная пауза в боевых действиях, по его оценке, не была значительной уступкой.

Путин довольно целенаправленно, эффективно и дисциплинированно делает шаг за шагом, чтобы поддерживать Трампа в "теплой ванне" российско-американских отношений,

– отметил дипломат.

Он обратил внимание, что Москва неоднократно посылала сигналы о готовности к экономическому сотрудничеству с США, а также напоминала о гуманитарных инициативах, связанных с Меланией Трамп. Теперь, по мнению Пристайко, у России появилась возможность продемонстрировать американской стороне еще один такой жест.

"Россияне могут себе позволить на пару дней прекратить огонь, чтобы продемонстрировать, какие они гуманисты, в частности собственному народу", – пояснил он.

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Как Кремль использовал участие Мелании Трамп

Пристайко считает, что привлечение первой леди США к гуманитарной инициативе было выгодно России. Ведь благодаря этому Москва могла представить себя стороной, которая якобы способствует спасению людей, а Дональд Трамп и его жена получали возможность говорить о гуманитарных результатах.

Дипломат обратил внимание на то, что российская сторона не предложила аналогичную роль первой леди Украины. Вместо этого она сделала акцент именно на Мелании Трамп.

Если бы у россиян была первая леди, наверное, они бы захотели продемонстрировать это сами. Но поскольку ее нет и в отсутствие других вариантов, они выбрали лучший для себя, предложив американской стороне выглядеть гуманистами,

– сказал Пристайко.

Но дипломат подчеркивает: гуманитарный результат нельзя обесценивать из-за политического пиара. Даже если Россия получила медийные преимущества, самым важным остается спасение людей.

Россия превратила эвакуацию в инструмент пропаганды

Еще одним следствием перемирия стала информационная кампания вокруг эвакуации. Российские пропагандистские СМИ представляли перемещение людей так, будто все они уехали в Россию, а Украина якобы обстреливала эвакуированных.

Москва смогла использовать эту ситуацию в своих интересах. В частности, российская сторона демонстрировала перемещение украинцев не в сторону подконтрольной Украине территории, а в направлении России.

Вы же видели, насколько филигранно они сыграли с точки зрения пиара, представляя перемещение украинцев, которые уехали не в сторону Украины, а в сторону России,

– подчеркнул дипломат.

Он отмечает, что в таких обстоятельствах Украина оказалась перед сложным выбором: спасать людей, даже если Россия использует это для пропаганды, или отказаться от гуманитарной возможности из-за риска информационных потерь.

"В этом конкретном случае у нас с вами нет выбора. Нам нужно спасать жизни. Вопрос пиара очень важен, но не первостепенен", – подытожил Пристайко.