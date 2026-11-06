Путін використав Меланію Трамп у власних інтересах: що Росія отримала від перемир'я в Олешках

Дипломат Вадим Пристайко в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, чому Кремль погодився на локальне перемир'я, як намагався використати його для власного піару та чому гуманітарна ініціатива може стати інструментом впливу на Дональда Трампа.

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Чому Росія погодилася на перемир'я в Олешках

Локальне припинення вогню в Олешках діяло з 27 жовтня до 1 листопада. Ця домовленість була важливою передусім тому, що дала змогу рятувати життя.

Водночас дипломат закликає не сприймати її як ознаку готовності Росії до ширшого перемир'я. Він звернув увагу, що раніше під час Мінських процесів оголошували близько двадцяти подібних мирних ініціатив, однак вони не стали початком тривалого припинення бойових дій.

Пристайко припускає, що Москва могла піти на такий крок, зокрема, щоб підтримати сприятливий для себе фон у відносинах із Вашингтоном. Для Росії короткочасна пауза у вогні, за його оцінкою, не була значною поступкою.

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Путін доволі цілеспрямовано, ефективно і дисципліновано робить крок за кроком, щоб підтримувати Трампа в теплій ванні російсько-американських відносин– зазначив дипломат.

Він звернув увагу, що Москва неодноразово передавала сигнали про готовність до економічної співпраці зі США, а також нагадувала про гуманітарні ініціативи, пов'язані з Меланією Трамп. Тепер, на думку Пристайка, Росія отримала можливість показати американській стороні ще один такий жест.

"Росіяни можуть собі дозволити на пару днів припинити вогонь, щоб продемонструвати, які вони гуманісти, зокрема власному народу", – пояснив він.

Повна розмова з дипломатом: дивитись відео

Як Кремль використав участь Меланії Трамп

Пристайко вважає, що залучення першої леді США до гуманітарної ініціативи було вигідним Росії. Адже завдяки цьому Москва могла представити себе стороною, яка нібито сприяє порятунку людей, а Дональд Трамп і його дружина отримували можливість говорити про гуманітарні результати.

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Дипломат звернув увагу на те, що російська сторона не запропонувала аналогічну роль першій леді України. Натомість вона зробила акцент саме на Меланії Трамп.

Якби у росіян була перша леді, напевно, вони б захотіли продемонструвати це самі. Але оскільки її немає і за відсутності інших варіантів, вони обрали найкращий для себе, запропонувавши американській стороні виглядати гуманістами– сказав Пристайко.

Але дипломат наголошує: гуманітарний результат не можна знецінювати через політичний піар. Навіть якщо Росія отримала медійні переваги, найважливішим залишається порятунок людей.

Росія перетворила евакуацію на інструмент пропаганди

Ще одним наслідком перемир'я стала інформаційна кампанія навколо евакуації. Російські пропагандистські медіа подавали переміщення людей так, ніби всі вони виїхали до Росії, а Україна нібито обстрілювала евакуйованих.

Москва змогла використати цю ситуацію у власних інтересах. Зокрема, російська сторона демонструвала переміщення українців не в бік підконтрольної Україні території, а в напрямку Росії.

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Ви ж бачили, наскільки філігранно вони відіграли з точки зору піару, подаючи переміщення українців, які поїхали не в бік України, а в бік Росії– наголосив дипломат.

Він зауважує, що в таких обставинах Україна опинилася перед складним вибором: рятувати людей, навіть якщо Росія використає це для пропаганди, чи відмовитися від гуманітарної можливості через ризик інформаційних втрат.

"У цьому конкретному випадку у нас із вами немає вибору. Нам треба рятувати життя. Питання піару дуже важливе, але не першочергове", – підсумував Пристайко.