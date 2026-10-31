Спецоперация под прикрытием эвакуации: зачем россиянам перемирие в Олешках и куда они нанесут следующий удар

Россия может использовать гуманитарный кризис в оккупированных Олешках, чтобы усилить военное присутствие на левом берегу Днепра и подготовить новую операцию в Херсонской области. В то же время оккупанты пытаются оттянуть украинские резервы с восточного фронта, пока Силы обороны систематически уничтожают российскую авиацию, ракетные комплексы и нефтеперерабатывающие заводы.

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Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан в комментарии 24 Канала объяснил, почему Россия могла организовать операцию вокруг Олешек, готовятся ли оккупанты к форсированию Днепра и какую цель стремятся достичь на Херсонском направлении. Также эксперт оценил последствия украинских ударов по российским НПЗ, авиации и ракетным комплексам и объяснил, почему говорить о завершении войны на условиях Кремля преждевременно.

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Роман Свитан считает, что последние события вокруг временно оккупированных Олешок, которые подавались в информационном пространстве как гуманитарный кризис и эвакуация, на самом деле являются тщательно спланированной военной операцией России.

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Главная цель врага заключается в увеличении плотности своих войск на левом берегу Днепра напротив Херсона. До начала этой кампании российские подразделения не могли массово подойти к береговой линии из-за постоянного огневого контроля со стороны Вооруженных сил Украины. Чтобы изменить ситуацию, оккупанты искусственно создали невыносимые условия для гражданского населения в Олешках.

Какова ситуация в Херсонской области: карта

Параллельно российские ботофермы развернули масштабную информационную кампанию. Анализ комментариев и сообщений с призывами о спасении города свидетельствует, что абсолютное большинство из них было сгенерировано искусственно для привлечения международного внимания.

Политический торг и создание зоны безопасности

Созданную проблематику российская сторона успешно продала Западу, в частности команде Дональда Трампа, которая использовала этот кейс для предвыборного пиара. Под прикрытием " гуманитарной миссии" и эвакуации мирных жителей Украину попросили создать так называемую зону безопасности – временно прекратить обстрелы российских позиций в этом районе.

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Именно это время оккупанты, вероятно, используют для беспрепятственного выхода на левый берег Днепра. Враг проводит ротацию, заводит свежие силы, подтягивает технику и боеприпасы. На береговую линию уже выведены реактивные системы залпового огня, которые в обычных условиях были бы уничтожены еще на подходе.

Сейчас российские военные активно зарываются в землю, создают укрепленные районы для защиты от украинских дронов и формируют транзитные полевые склады.

Подготовка к форсированию Днепра и стратегический замысел

После завершения так называемой эвакуации и вывоза части гражданского населения Россия планирует начать штурмовые действия. Используя осенние туманы и дожди в качестве естественного прикрытия, оккупанты будут пытаться форсировать Днепр с целью захвата района Корабел в Херсоне.

Задача врага заключается в организации тактического плацдарма на правом берегу с последующими попытками его расширения. Однако глобальный стратегический замысел этой операции выходит за пределы Херсонской области. Основное давление российской армии сейчас сосредоточено на Донецком фронте – от Гуляйполя до Купянска, с особым акцентом на направлении Славянска, Краматорска и Дружковки.

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Активизация боевых действий в районе Херсона преследует цель заставить украинское командование перебросить часть резервов с восточного направления на юг.

Асимметричный ответ: уничтожение российской логистики и экономики

Пока враг пытается реализовать тактические преимущества на суше, Украина продолжает стратегию уничтожения российского военно-экономического потенциала. Возобновление ударов по нефтеперерабатывающей отрасли России является критически важным шагом.

Успешная атака на " Новокуйбишевский НПЗ ", входящий в Самарскую группу заводов, имеет прямые последствия для фронта. Этот завод специализируется на производстве авиационного керосина.

В условиях зимних холодов керосин массово используется для разбавления дизельного топлива, чтобы предотвратить его замерзание. Остановка технологического цикла на этом предприятии лишает российскую армию зимнего дизельного топлива, что существенно осложнит логистику оккупантов в ближайшие месяцы.

Операция была проведена блестяще: украинские силы применили обманные маневры, перенаправив внимание российской ПВО на Москву, в то время как тяжелые ударные дроны преодолели более полутысячи километров и поразили настоящую цель.

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Ликвидация авиации и ракетных комплексов

Параллельно продолжается планомерное уничтожение носителей российского оружия. Поражение истребителя Су-57 на аэродроме Ахтубинск демонстрирует способность украинских сил добираться до самых ценных активов врага глубоко в тылу. Несмотря на заявления российской пропаганды о том, что Су-57 относится к пятому поколению, самолет имеет существенные технологические недостатки, в частности в двигателях и композитных материалах.

Однако его уничтожение на земле является значительным успехом, который дополняет серию потерь российской авиации, включая бомбардировщики Су-34. Не менее важна работа по мобильным пусковым установкам оперативно-тактических комплексов "Искандер". Россия развертывает их в сотнях километров от линии фронта, что затрудняет их обнаружение.

Однако использование украинских разведывательных дронов в сочетании с ударными беспилотниками и системами искусственного интеллекта позволяет эффективно находить и уничтожать эти установки. Учитывая низкие темпы производства новых пусковых систем в России, такая тактика способна нивелировать ракетную угрозу быстрее, чем враг успеет восполнить потери.

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Перспективы завершения войны

Любые "разговоры о мирных переговорах " или "замораживание" конфликта на нынешнем этапе являются лишь попыткой России выиграть время или добиться капитуляции Украины. Настоящий мир возможен только после возвращения к границам 1991 года, разгрома российской армии и выплаты репараций, которые оцениваются как минимум в 40 триллионов долларов.

Заявления Кремля о " готовность к войне с Европой в 2030 году" не имеют под собой реальной основы. При условии сохранения интенсивности ударов по российской нефтегазовой промышленности и военным объектам экономика агрессора не выдержит длительного противостояния.

Систематическое уничтожение ключевых отраслей неизбежно приведет к внутреннему коллапсу Российской Федерации задолго до озвученных сроков.

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