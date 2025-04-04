После "перемирия" количество ударов по Украине выросло более чем на 50%, – The Telegraph

Россия бьет по Украине под маской стремления к миру. Для украинцев было очевидно, что ударов стало только больше. А западные СМИ посчитали их количество.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Насколько выросли удары по Украине после "перемирия"

Путин считает, что своими ударами он покорит Украину и заставит ее пойти на уступки во время переговоров. А потому меняет тактику и бьет группами "Шахедов".

Количество ударов российских беспилотников по Украине выросло более чем на 50 процентов после начала мирных переговоров под руководством США в середине февраля, показал анализ Telegraph. За 30 дней после 18 февраля, когда начались мирные переговоры, Россия нанесла около 4776 ударов с беспилотников по сравнению с 3148 ударами за 30 дней до этого,

– говорится в издании.



Россия усилила свои удары по Украине после заключения "перемирия" / Инфографика The Telegraph

Все это должно показать, что Россия может продолжать борьбу бесконечно долго. К тому же удары были и тогда, когда Украина была уязвимой – после ссоры в Белом доме и Киев перестал получать разведывательные данные.

За последние недели российские беспилотные удары стали более масштабными и эффективными. Так что развитие БПЛА никак не свидетельствует о стремлении врага к миру.

Другие медиа указывают, что инструментом давления на Путина являются не только санкции. Последнее слово здесь за Украиной.