Путин продвигает фейковое перемирие: чего на самом деле хочет глава Кремля

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в долгосрочном прекращении огня и перемирии. Он предложил так называемое перемирие на 9 мая по ряду причин.

Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин, заметив, что Путин не заинтересован в прекращении войны. Однако он также не хочет иметь негативные последствия от того, что отвергнет вариант с прекращением огня и дальнейшими переговорами.

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Чего хочет Путин

Как отметил Фейгин, во время АТО и ООС были неоднократные попытки дойти до прекращения огня и переговоров. Россия нарушала договоренности. Все закончилось полномасштабной войной.

Сейчас Путин хочет продать "суррогат" прекращения огня. Оно не ведет к перемирию. Он не хочет долгосрочного прекращения огня, которое перерастет в переговоры. Путин вообще ничего не делает для того, чтобы достичь мира. Фактически он хочет, чтобы 8-9 мая дроны не били по Москве,

– сказал Фейгин.

Кроме того, диктатор опасается усиления санкций, если он публично отвергнет вариант с перемирием. Поэтому Путин и предлагает краткосрочные перемирия, которые и так не будет соблюдать.

Напомним, российский диктатор объявил о так называемом перемирии на 9 мая. Оно продлится с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Ранее Россия нарушила пасхальное перемирие почти 3000 раз.