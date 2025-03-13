Не только выход из Курщины: что может потребовать Путин в обмен на 30-дневное затишье

Украина уже согласилась на 30-дневное перемирие в войне. Теперь все ждут решения диктатора Владимира Путина. И у него есть определенная дилемма.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых групп Алексей Буряченко, отметив, что условный "мяч" сейчас действительно на стороне России. Украина и США согласовали базовые условия прекращения огня на 30 дней. Это смутило Кремль. Они до конца не знают, что делать.

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Чего ожидать от России

Как отметил Буряченко, с одной стороны, Россия не захочет сейчас идти на перемирие, пока окончательно не стабилизирует ситуацию на той же Курщине. С другой стороны, они не могут грубо отказаться от предложения Соединенных Штатов.

С высокой вероятностью, Путин согласится на перемирие. Но он будет тянуть время, чтобы полностью решить вопрос Курской области,

– сказал Буряченко.

Некоторые западные СМИ предполагали, что в обмен на временное перемирие Путин захочет, чтобы Штаты перестали оказывать военную помощь Украине. Но это буквально абсурдный прогноз, который далек от реальности.

Несмотря на это, Путин может требовать частичной отмены некоторых санкций от Соединенных Штатов. Или же по крайней мере, чтобы этот вопрос встал на повестке дня в США и Европе, если Россия продемонстрирует, что готова прекратить войну.

Возможно, США согласуют этот вопрос с европейскими партнерами. Например, введут частичное снятие санкций с отложенным действием. То есть, если Россия покажет "импульс" к примирению и готовность завершить горячую фазу войны без планов нового нападения, тогда, возможно, часть санкций будет снята. Это то, что может выторговать Путин,

– считает Буряченко.

Напомним, ближайшее время спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф поедет в Россию. Там он попытается убедить Кремль согласиться на перемирие. Уже есть сообщения, что самолет Уиткоффа приземлился в Москве.