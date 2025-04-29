Близко ли перемирие: Кремль на фоне встречи Трампа и Зеленского направил четкий сигнал США

За последние дни произошли события, которые могут свидетельствовать о вероятном приближении перемирия в Украине. Прежде всего это короткая встреча президентов Украины и США в Ватикане 26 апреля. Также важное заявление сделали в России.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Постернак, отметив, что сейчас приближение устойчивого перемирья в Украине выглядит фантастическим. Однако определенные шаги на пути к нему осуществляются. Также в издании The Telegraph отмечают, что сейчас, вероятно, стороны ближе всего подошли к достижению полного прекращения огня в российско-украинской войне, чем когда-либо с 24 февраля 2022 года.

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Трамп не имеет внешнеполитических успехов

Постернак назвал очень значительным и важным моментом факт встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которые смогли поговорить с глазу на глаз, без советников и вообще без посторонних лиц.

Поэтому, по его словам, у большинства украинских и западных экспертов положительные впечатления от разговора президентов. Также сообщение Трампа, в котором он намекнул на возможность вторичных санкций против России наверняка является результатом встречи в Ватикане.

Вероятнее всего до 29 апреля Трамп будет пытаться представить свои определенные успехи во внешней политике. И я не завидую его спичрайтерам, которым придется писать об этом, ведь существенных внешнеполитических успехов он пока не имеет,

– подчеркнул политолог.

Параллельно в России сделали ряд интересных заявлений. В частности, якобы по выводу украинских войск с территории Курской области. Однако Украина не признает этого факта, поэтому россияне, вероятно, в очередной раз создали информационный повод и удобный нарратив, чтобы использовать его в своих геополитических целях.

Цель этого заявления, по мнению политолога, – дать США сигнал, что вроде бы в Курской области все спокойно, и россияне готовы к полному всеобъемлющему перемирию. Ранее Путин постоянно намекал, что никогда не согласится на прекращение огня, если украинские Вооруженные Силы будут находиться на территории Курской области.

Теперь в виртуальной фантазии Путина ВСУ там якобы нет, а это может означать возможность более длительного срока прекращения огня – например, на 30 дней,

– пояснил Олег Постернак.

Поэтому, по словам политолога, исходя из всех происходящих действий, прекращения огня очень близко. Вероятно, вскоре оно состоится, и война в полной мере остановится на временный период.

Отметим, что экс-сотрудник СБУ Иван Ступак прокомментировал, что российское минобороны отчиталось Владимиру Путину о якобы его полном контроле в Курской области. Однако российские паблики опровергают эти данные. Ступак сказал, что существует термин "военный кредит", когда территории берут авансом на бумаге, чтобы отчитаться наверх. После этого оккупанты на поле фронте прибегают к "мясным штурмам", чтобы быстро "догнать на земле то, что уже есть на бумаге".