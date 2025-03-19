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24 Канал Новости Украины "Все не скажу": Зеленский перечислил "красные линии" Украины на переговорах
19 марта, 12:31
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"Все не скажу": Зеленский перечислил "красные линии" Украины на переговорах

Анастасия Колесникова

Владимир Зеленский рассказал, что никогда не согласится на мирных переговорах. Президент подчеркнул, что не признает оккупированные территории Украины российскими.

Во время пресс-конференции с президентом Финляндии у Зеленского поинтересовались, каковы "красные линии" Украины на переговорах, передает 24 Канал.

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Что ответил Зеленский

Все красные линии я вам сейчас не скажу. Это долгая дискуссия. Главные вещи – не потерять независимость и суверенитет нашего государства. Чтобы никогда в жизни Россия не имела влияния на независимость украинцев,
– подчеркнул президент.

Также он отметил, что не хочет с россиянами обсуждать, какой будет украинская армия, потому что это часть гарантий безопасности для наших людей. "Инфраструктура гарантий безопасности – важный элемент нашей независимости и залог того, что война не вернется", – объяснил глава государства.

Кроме того, президент отметил, что не собирается проговаривать с оккупантами экономические гарантии безопасности, основной из которых для Украины является вступление в ЕС.

Зеленский напомнил, что тысячи людей, не только военных, но и гражданских, находятся в российских тюрьмах. Все они должны быть уволены. Также возвращены семьям должны быть тела замученных.

"Временно оккупированные территории никогда не станут российскими", – заключил президент.