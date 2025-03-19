"Все не скажу": Зеленский перечислил "красные линии" Украины на переговорах

Владимир Зеленский рассказал, что никогда не согласится на мирных переговорах. Президент подчеркнул, что не признает оккупированные территории Украины российскими.

Во время пресс-конференции с президентом Финляндии у Зеленского поинтересовались, каковы "красные линии" Украины на переговорах, передает 24 Канал.

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Что ответил Зеленский

Все красные линии я вам сейчас не скажу. Это долгая дискуссия. Главные вещи – не потерять независимость и суверенитет нашего государства. Чтобы никогда в жизни Россия не имела влияния на независимость украинцев,

– подчеркнул президент.

Также он отметил, что не хочет с россиянами обсуждать, какой будет украинская армия, потому что это часть гарантий безопасности для наших людей. "Инфраструктура гарантий безопасности – важный элемент нашей независимости и залог того, что война не вернется", – объяснил глава государства.

Кроме того, президент отметил, что не собирается проговаривать с оккупантами экономические гарантии безопасности, основной из которых для Украины является вступление в ЕС.

Зеленский напомнил, что тысячи людей, не только военных, но и гражданских, находятся в российских тюрьмах. Все они должны быть уволены. Также возвращены семьям должны быть тела замученных.

"Временно оккупированные территории никогда не станут российскими", – заключил президент.