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      Перемирие продолжается: за сутки на Донбассе 6 обстрелов

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      За сутки на Донбассе 6 обстрелов / slovoidilo.ua

      В течение суток 13 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Никто из украинских военных не пострадал.

      Оккупанты ввели огонь по нашим позициям из запрещенного Минскими соглашениями оружия, а также также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС в фейсбуке.

      Обратите внимание: Украина и Россия договорились развести войска на новом участке

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела поблизости:

      • Лебединского;
      • Березового;
      • Славного;
      • Новомихайловки.

      Еще 2 враждебных обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно недалеко от:

      • Новолуганского;
      • Новотошковского.

      Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.

      С началом этого периода российские оккупационные войска дважды обстреляли защитников Новолуганского, никто не пострадал.

      К теме: Не могу сказать всю правду, - Зеленский о прекращении огня на Донбассе

      Обратите внимание! Несмотря на режим прекращения огня, с начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 12 защитников, 4 из них убил снайпер оккупантов. 1 февраля из-за враждебных обстрелов погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапаКарта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости Донецка Операция Объединенных сил Украина – Россия Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Новости Луганска
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