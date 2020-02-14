Перемирие продолжается: за сутки на Донбассе 6 обстрелов
В течение суток 13 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Никто из украинских военных не пострадал.
Оккупанты ввели огонь по нашим позициям из запрещенного Минскими соглашениями оружия, а также также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС в фейсбуке.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела поблизости:
- Лебединского;
- Березового;
- Славного;
- Новомихайловки.
Еще 2 враждебных обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно недалеко от:
- Новолуганского;
- Новотошковского.
Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.
С началом этого периода российские оккупационные войска дважды обстреляли защитников Новолуганского, никто не пострадал.
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Обратите внимание! Несмотря на режим прекращения огня, с начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 12 защитников, 4 из них убил снайпер оккупантов. 1 февраля из-за враждебных обстрелов погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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