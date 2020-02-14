Перемир'я триває: за добу на Донбасі 6 обстрілів
Упродовж доби 13 лютого збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Ніхто з українських військових не постраждав.
Окупанти ввели вогонь по наших позиціях із забороненої мінскими угодами зброї, а також також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС у фейсбуці.
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли поблизу:
- Лебединського;
- Березового;
- Славного;
- Новомихайлівки.
Ще 2 ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме неподалік:
- Новолуганського;
- Новошківського.
Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.
З початком цієї доби російські окупаційні війська двічі обстріляли захисників Новолуганського, ніхто не постраждав.
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Зверніть увагу! Незважаючи на режим припинення вогню, з початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників, 4 з них вбив снайпер окупантів. 1 лютого через ворожі обстріли загинула 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник.