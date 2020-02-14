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      Перемир'я триває: за добу на Донбасі 6 обстрілів

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      За добу на Донбасі 6 обстрілів / slovoidilo.ua

      Упродовж доби 13 лютого збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Ніхто з українських військових не постраждав.

      Окупанти ввели вогонь по наших позиціях із забороненої мінскими угодами зброї, а також також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС у фейсбуці.

      Зверніть увагу: Україна та Росія домовились розвести війська на новій ділянці

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли поблизу:

      • Лебединського;
      • Березового;
      • Славного;
      • Новомихайлівки.

      Ще 2 ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме неподалік:

      • Новолуганського;
      • Новошківського.

      Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

      З початком цієї доби російські окупаційні війська двічі обстріляли захисників Новолуганського, ніхто не постраждав.

      До теми: Не можу сказати всю правду, – Зеленський про припинення вогню на Донбасі

      Зверніть увагу! Незважаючи на режим припинення вогню, з початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників, 4 з них вбив снайпер окупантів. 1 лютого через ворожі обстріли загинула 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник.

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Збройні сили України Україна – Росія Новини Луганська Новини Донецька Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України
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