Перемир'я триває: за добу на Донбасі 6 обстрілів

Упродовж доби 13 лютого збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Ніхто з українських військових не постраждав.

Окупанти ввели вогонь по наших позиціях із забороненої мінскими угодами зброї, а також також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС у фейсбуці.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли поблизу:

Лебединського;

Березового;

Славного;

Новомихайлівки.

Ще 2 ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме неподалік:

Новолуганського;

Новошківського.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська двічі обстріляли захисників Новолуганського, ніхто не постраждав.

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Зверніть увагу! Незважаючи на режим припинення вогню, з початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників, 4 з них вбив снайпер окупантів. 1 лютого через ворожі обстріли загинула 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу