Перемышль и Люблинское воеводство приостанавливают партнерство со Львовом через год УПА

Городской совет польского Перемышля 26 октября приостановил сотрудничество со Львовом. Причиной стало провозглашение Львовским облсоветом 2027 года годом УПА и Романа Шухевича.

26 октября за резолюцию о разрыве связей между городами проголосовал 21 депутат, и ни один из них не высказался против. Как сообщил в Facebook мэр Перемышля Войцех Бакун, голосованию предшествовала длительная дискуссия среди местных депутатов.

При каких условиях Перемышль возобновит партнерство

Издание PAP уточнило, что принятое постановление обязывает главу города подготовить юридические шаги для расторжения соглашения о сотрудничестве от 1995 года.

Польские депутаты признали, что решение Львовской областной Рады от 20 октября оскорбляет память о жертвах и противоречит развитию взаимоотношений. В то же время в документе оставили возможность для возобновления контактов в будущем.

Сотрудничество между городами обещают возобновить только тогда, когда Львовская Рада отменит резолюцию, а власти Львова отмежуются от чествования деятелей УПА. Мэр Перемышля должен проинформировать львовские городские власти об этом требовании.

До тех пор, пока власти Львова четко не определятся в отношении продвижения идеологий, направленных против Польши и поляков, мы приостанавливаем любые совместные действия,

– подчеркнул Войцех Бакун.

Что говорят в Люблинском воеводстве?

Сейм Люблинского воеводства Польши единодушно поддержал разрыв партнерского соглашения со Львовской областью. Речь идет о соглашении о сотрудничестве между Львовской областью и Люблинским воеводством, заключенном в 2004 году. Причиной стало решение Львовского облсовета провозгласить год 2027 годом Украинской повстанческой армии.

За резолюцию о прекращении экономического, торгового, научно-технического и культурного сотрудничества проголосовали все 30 депутатов, присутствовавших на заседании.

Маршалок Люблинского воеводства Ярослав Ставерский из партии "Право и справедливость" заявил, что не видит возможности сотрудничать с теми, кто, по его мнению, прославляет преступников. Он подчеркнул, что решение должно стать громким символическим сигналом, ведь примирение между сторонами невозможно без исторической правды.

Заместитель председателя сеймика Лех Справка также поддержал прекращение партнерства. Депутат Кшиштоф Гавлашкевич отметил, что украинской стороне дали время отказаться от решения по году УПА, однако этого не произошло.

Что предшествовало международному скандалу?

Решение львовских депутатов вызвало волну возмущения в Польше. Помимо Перемышля, Вроцлав осудил эту инициативу, а мэр Кракова также предложил приостановить партнерские связи со Львовом.

Из-за вспышки дипломатической напряженности появилась информация о том, что Польша приостановила передачу военной помощи Украине. Позже это опровергли в Минобороны страны.

Со своей стороны, Дональд Туск заявил, что Владимир Зеленский выразил недовольство решением о годе УПА и не будет поддерживать подобных действий.