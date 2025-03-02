Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг премьера Кира Стармера по результатам саммита по Украине.

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Что в Британии думают о "надежности" США

У Стармера спросили его мнение о возможности ухода США от мирного урегулирования. На это премьер отметил, что никто не хотел видеть то, что произошло в последнюю пятницу.

Но я не могу сказать, что Штаты являются ненадежным союзником. Штаты являются надежным союзником для Британии уже много-много десятилетий. Мы очень тесные, мы имеем тесные отношения между нами, и у нас очень пересекаются разведка и сферы безопасности,

– говорит Стармер.

Британский лидер отметил, что Европа будет сотрудничать по мирному плану с Штатами. По его словам, Америка является его частью. Кир Стармер отметил, что днем ранее говорил с Трампом, перед тем как страны Европы начали работать над этим планом.

Стармер рассказал, что во время саммита лидеры согласились, что Соединенное Королевство, Франция и другие будут сотрудничать с Украиной над планом окончания войны. Затем его обсудят с США.