Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг премьера Кира Стармера по результатам саммита по Украине.

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Что решили на саммите Европы в Лондоне

Стармер рассказал, что во время саммита лидеры согласились, что Соединенное Королевство, Франция и другие будут сотрудничать с Украиной над планом окончания войны.

И мы будем обсуждать этот план с Америкой и продвигать его,

– заявил политик.

Он добавил, что Украину надо поставить в сильную позицию перед будущими мирными переговорами. Премьер подчеркнул, если вы хотите сохранить мир, то вы должны быть готовы его защищать".

"Почему я за это соглашение, потому что я не хочу конфликта в Украине, Европе и Великобритании. Я хочу стабильности и способ, в который мы можем это обеспечить – защитить мирное соглашение по Украине... Наша безопасность зависит от европейской", – добавил Кир Стармер

В то же время Стармер отметил, что Европа отправит в Украину мирный контингент для обеспечения мирного соглашения.

"Мы усилим нашу помощь немедленно, включая самолетами в воздухе и сапогами на земле. Но чтобы достичь успеха, эти усилия должны быть поддержаны со стороны Штатов", – сказал премьер. Кроме этого, он указал, что во время саммита "ряд стран" заявили, что хотят быть частью плана по обеспечению мира в Украине.

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Еще Кир Стармер отметил, что ЕС не будет признавать договоренностей вроде Минских. Политик признает, что в конце концов соглашение должно включить Россию, но "мы не можем продвинуться вперед, пока россияне диктуют свои условия". Во время выступления британский премьер также отметил, что Европа должна защитить новое соглашение о мире, ведь раньше все видели, как Россия нарушала соглашения о "прекращении огня".