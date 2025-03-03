Почему Трамп видит в Зеленском конкурента: Украина может найти альтернативу для сотрудничества с США

Коммуникация американской стороны с украинской и для США, и для Украины неизбежна даже после скандала, который разгорелся в Белом доме 28 февраля. В ближайшее время от окружения Трампа можно будет наблюдать бешеное давление на Зеленского и Украину, будет ряд новых заявлений.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом выразил публицист, эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, обратив внимание на то, что в информполе уже появилось сообщение, что США прекратили финансирование программы восстановления энергосистемы Украины, хотя на самом деле американцы это сделали в конце января, когда Трамп заблокировал проекты USAID в мире, а не только в Украине.

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О роли посредников в перезагрузке отношений с США

Главное, что получила Украина после перепалки в Вашингтоне – это то, что ее поддержали партнеры. Из европейских лидеров отмолчался только Фицо (премьер-министр Словакии), а поддержал Трампа из европейцев только Орбан (премьер-министр Венгрии).

"Наконец нарушила молчание Мелони (премьер-министр Италии – 24 Канал), которая предложила провести саммит с участием западных стран, чтобы попытаться навести мосты между Европой, Украиной и США. Украина будет налаживать отношения с США через посредников", – отметил Богданов.

Эксперт считает, что Трамп хотя и хотел бы теснее взаимодействовать с Путиным, который ему идейно очень близок, однако американскому лидеру все-таки придется больше общаться с европейцами, со странами НАТО, которые и будут выступать посредниками между США и Украиной.

Что раздражает Трампа?

Богданов заметил, что российский диктатор для американского общества слишком токсичен. Сегодня рейтинг одобрения Путина в Соединенных Штатах составляет 11%.

"А у Зеленского уровень одобрения в США выше, чем у самого Трампа. Думаю, это то, что господина Дональда очень сильно раздражает, а не то, какой рейтинг Зеленского в Украине. У него он здесь меньше, чем в США, потому что украинцы больше знают о Владимире Александровиче, о том, что он не всегда совершенен", – озвучил Богданов.

Он также пояснил, что в Украине вообще не любят создавать себе кумиров, поэтому один и тот же президент на второй срок не переизбирался. А вот в США, как подчеркнул эксперт, совсем другой ракурс восприятия Зеленского.

Для американцев Зеленский – это лидер нации, который борется. Думаю, что когда электорат Демократической партии увидел, как он сопротивлялся Трампу, то был в восторге,

– озвучил Богданов.

На какой задаче должна сосредоточиться Украина?

Сейчас украинской стороне, по мнению эксперта по стратегическим коммуникациям, следует усиливать контакты с американскими конгрессменами и сенаторами, это первая и главная задача для Украины в ситуации, которая сложилась после скандала в Вашингтоне.

Украине надо в ближайшие месяцы, независимо от изменений настроения Трампа, сделать все, чтобы максимально перекрыть зависимость от американских поставок оружия и финансов,

– подчеркнул Богданов.

Эксперт также добавил, что Украине следует выступать тем местом, вокруг которого будет собираться новый контур европейской безопасности. Богданов подчеркнул, что сегодня европейцы готовы помогать нашему государству. Ряд правительств уже объявил о расширении пакетов помощи для Украины, чтобы она могла противодействовать российской вооруженной агрессии.