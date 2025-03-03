Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив публіцист, експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, звернувши увагу на те, що в інформполі вже з'явилось повідомлення, що США припинили фінансування програми відновлення енергосистеми України, хоча насправді американці це зробили в кінці січня, коли Трамп заблокував проєкти USAID у світі, а не лише в Україні.

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Про роль посередників у перезавантаженні відносин з США

Головне, що отримала Україна після перепалки у Вашингтоні – це те, що її підтримали партнери. З європейських лідерів відмовчався тільки Фіцо (прем'єр-міністр Словаччини), а підтримав Трампа з європейців лише Орбан (прем'єр-міністр Угорщини).

"Нарешті порушила мовчанку Мелоні (прем'єр-міністрка Італії – 24 Канал), яка запропонувала провести саміт за участю західних країн, щоб спробувати навести мости між Європою, Україною та США. Україна буде налагоджувати відносини з США через посередників", – зазначив Богданов.

Експерт вважає, що Трамп хоча й хотів би тісніше взаємодіяти з Путіним, який йому ідейно дуже близький, однак американському лідеру все-таки доведеться більше спілкуватися з європейцями, з країнами НАТО, які й будуть виступати посередниками між США та Україною.

Що дратує Трампа?

Богданов зауважив, що російський диктатор для американського суспільства занадто токсичний. Сьогодні рейтинг схвалення Путіна в Сполучених Штатах складає 11%.

"А в Зеленського рівень схвалення в США вище, ніж у самого Трампа. Думаю, це те, що пана Дональда дуже сильно дратує, а не те, який рейтинг Зеленського в Україні. В нього він тут менший, ніж в США, тому що українці більше знають про Володимира Олександровича, про те, що він не завжди досконалий", – озвучив Богданов.

Він також пояснив, що в Україні взагалі не люблять створювати собі кумирів, тому один і той же президент на другий термін не переобирався. А от в США, як підкреслив експерт, зовсім інший ракурс сприйняття Зеленського.

Для американців Зеленський – це лідер нації, який бореться. Думаю, що коли електорат Демократичної партії побачив, як він чинив опір Трампу, то був у захваті,

– озвучив Богданов.

На якому завданні має зосередитись Україна?

Зараз українській стороні, на думку експерта зі стратегічних комунікацій, слід посилювати контакти з американськими конгресменами й сенаторами, це перше і головне завдання для України в ситуації, яка склалася після скандалу у Вашингтоні.

Україні треба у найближчі місяці, незалежно від змін настрою Трампа, зробити все, щоб максимально перекрити залежність від американських постачань зброї та фінансів,

– наголосив Богданов.

Експерт також додав, що Україні слід виступати тим місцем, навколо якого буде збиратися новий контур європейської безпеки. Богданов підкреслив, що сьогодні європейці готові допомагати нашій державі. Низка урядів вже оголосила про розширення пакетів допомоги для України, аби вона могла протидіяти російській збройній агресії.