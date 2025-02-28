Держдеп США цього тижня припинив ініціативу USAID, яка інвестувала сотні мільйонів доларів у відновлення енергомережі України після атак російської армії. Про це повідомили двоє посадовців USAID, які працюють над місією агентства в Україні, передає 24 Канал із посиланням на NBC News.

Дивіться також Попри "благання" українців Рубіо і Волц наполягли, щоб Зеленський покинув Білий дім

США "грають на руку" Росії

Це суттєво підриває здатність адміністрації вести переговори про припинення вогню і сигналізує Росії, що нам не важлива ні Україна, ні наші попередні інвестиції,

– сказав NBC News один із посадовців USAID, залучених до місії в Україні.

За його словами, USAID відігравав ключову роль у підтримці України, зокрема у зміцненні енергетичної мережі… "Ми надали величезну підтримку уряду України, щоб уникнути макроекономічної кризи", – додав він.

Окрім припинення проєкту "Енергетична безпека України", USAID також суттєво скорочує свою присутність у країні.

До останніх рішень адміністрації Трампа в Україні працювали 64 співробітники та підрядники уряду США, залучені до агентства. Після того, як адміністрація перевела решту своїх міжнародних працівників у режим адміністративної відпустки та наказала всім, хто не є "критично необхідним", повернутися до США, лише вісім осіб залишаться в охопленій війною країні.

Двоє посадовців попередили, що вихід USAID з України зробить її енергосистему вразливою посеред зими, коли вона зазнає нових російських ракетних ударів.