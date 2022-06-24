"Перепись населения" и захоронение за 10 тысяч: как живут люди в Мариуполе

Оккупанты в Мариуполе продолжают поражать своим цинизмом. Они до сих пор проводят "перепись населения". Также они предлагают услуги по захоронению за 10 тысяч гривен.

Пока местным жителям запрещено покидать город. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины 23 июня.

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Как в Мариуполе продолжается перепись населения

Оккупанты проводят в Мариуполе "перепись населения" и предлагают услуги по захоронению за 10 000 гривен,

– говорится в сообщении.

Во время процедуры "переписи населения" у людей требуют документы, удостоверяющие личность. Также они должны оставить свои отпечатки пальцев.

Сейчас в городе работает несколько съемочных групп пропагандистских телеканалов, которые создают лживые сюжеты. У них есть задача продемонстрировать "налаживание мирной жизни".

Также в городе работают частные похоронные команды из России. Цена их "услуг" – 10 000 гривен за одно тело.

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Цены на все растут

Цены на товары и услуги в Мариуполе сильно растут. Хотя у большей части населения нет никакого заработка.

К примеру, стоимость полуторалитровой бутылки воды составляет около 100 гривен. Стоимость мяса тоже космическая. В частности, свинина стоит 600 гривен.

Оккупанты выселяют мариупольцев и сносят их дома

Российские оккупанты выгоняют мариупольцев на улицу. Они сообщают местным жителям о том, что их дома собираются сносить. Люди должны вывезти вещи за сутки. На то, что это фактически невозможно, захватчикам наплевать. Об этом россияне предупреждают на бумажных объявлениях.

В то же время российские боевики начали строить "модульные домики" для мариупольцев, потерявших свой дом. Они расположены рядом с линией оккупационной обороны.

Понятно, что жить там очень опасно. Таким образом, оккупанты снова пытаются прикрыться гражданским населением, боясь украинской атаки.

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