Перепись населения в Украине состоится в 2023 году: комитет Рады согласовал выделение денег
Источник:Алексей Гончаренко в телеграме
Парламентский комитет по вопросам бюджета принял решение выделить средства для проведения в Украине переписи населения. Сбор данных состоится в 2023 году.
Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщал, что перепись населения планировали на 2020 год. Однако из-за пандемии коронавируса ее вынуждены были перенести.
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Комитет Рады выделил средства
Бюджетный комитет Верховной Рады 8 сентября согласовал выделение 82 474 гривен на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году,
– поинформировал Алексей Гончаренко.
Перепись населения в Украине / Фото из телеграма Алексея Гончаренко
Перепись населения в Украине проведут в 2023 году / Фото из телеграма Алексея Гончаренко
В Украине проведут перепись населения / Фото из телеграма Алексея Гончаренко
Обратите внимание! Пробную перепись населения провели в 2019 году в части Оболонского района Киева, а также Бородянского района Киевской области и Песковской ОТО.
- В целом "переписали" 32 тысячи человек.
Перепись населения в Украине: что известно
- Традиционная перепись населения запланировали на 2023 год.
- Перепись с использованием данных национальных реестров – на 2030 год.
- Единственную Всеукраинскую перепись населения провели еще в 2001 году.