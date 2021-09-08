Перепись населения в Украине состоится в 2023 году: комитет Рады согласовал выделение денег

Парламентский комитет по вопросам бюджета принял решение выделить средства для проведения в Украине переписи населения. Сбор данных состоится в 2023 году.

Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщал, что перепись населения планировали на 2020 год. Однако из-за пандемии коронавируса ее вынуждены были перенести.

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Комитет Рады выделил средства

Бюджетный комитет Верховной Рады 8 сентября согласовал выделение 82 474 гривен на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году,

– поинформировал Алексей Гончаренко.



Перепись населения в Украине / Фото из телеграма Алексея Гончаренко



Перепись населения в Украине проведут в 2023 году / Фото из телеграма Алексея Гончаренко



В Украине проведут перепись населения / Фото из телеграма Алексея Гончаренко

Обратите внимание! Пробную перепись населения провели в 2019 году в части Оболонского района Киева, а также Бородянского района Киевской области и Песковской ОТО.

В целом "переписали" 32 тысячи человек.

Перепись населения в Украине: что известно

Традиционная перепись населения запланировали на 2023 год.

Перепись с использованием данных национальных реестров – на 2030 год.

Единственную Всеукраинскую перепись населения провели еще в 2001 году.