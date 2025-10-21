Такое мнение в эфире 24 Канала высказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, отметив, что Россия вернула несколько детей, чем Мелания полностью удовлетворилась. Это очень плохо, ведь к ней прислушивается президент США.

Как Путин смог надавить на Меланию Трамп?

Исполнительный директор отметил, что уже более двух месяцев Мелания Трамп коммуницирует с Путиным. Таким образом российский диктатор фактически добрался до Дональда Трампа. Вероятнее всего, что жена президента США не имела достаточно решительную позицию по вопросу украинских детей, которых похитила Россия.

"Путин вернул 8 детей и все. Мелания "ткнула пальцем" и сказала, что она помогла вернуть детей, а Путин "не такой уж дьявол, с ним можно говорить". До этого она говорила, что Россия похитила детей, сейчас уже говорит о детях, которые "пропали". Сменила риторику", – сказал он.

Если раньше Мелания Трамп сильно влияла на своего мужа и была агрессивно настроена против России, теперь этого нет. Российский диктатор, по мнению Эпштейна, здесь выиграл.

Путин – традиционный КГБшник. Он знает, как влиять на людей. Он понял, что Мелания – ключевой голос для Трампа. Он дал маленький выигрыш – несколько детей, и тогда Мелания успокоилась. А в России до сих пор остаются тысячи похищенных украинских детей,

– подчеркнул он.

Исполнительный директор добавил, что сейчас Дональд Трамп не хочет поддержать введение санкций против России, хотя за это выступают 80 сенаторов из 100. Вероятно, президент США обращает внимание на ослабление позиции своей жены.

Что известно о переписке Мелании и Путина?