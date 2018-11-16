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      Переписка Продана настоящая, – Холодницкий

      121 Читати новину українською
      Мирослав Продан
      Мирослав Продан / Фото из открытых источников

      Скандальная переписка экс-главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана действительно существовала и СБУ имела все основания получить доступ к ней.

      Об этом в эксклюзивном комментарии 24 каналу сказал Назар Холодницкий.

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      Сейчас идет следствие, поэтому, вероятно, Продану вручат подозрение.

      К этой переписке еще приобщены документы, подтверждающие ее законность, относимость и допустимость. Мне прокурор доложил, что относимость и допустимость собранных доказательств у него сомнений не вызывает,
      – сказал Холодницкий.

      Видеокомментарий Назара Холодницкого

      Сам же Мирослав Продан называет переписку сфабрикованной и требует назвать имя заказчика.

      Сайт "Цензор" обнародовал картинки, которые бездоказательно называет "перепиской Продана". Журналисты обращаются с просьбой прокомментировать. Комментирую: "переписка" сфабрикована. Будем требовать от сайта опровергнуть ложь и назвать фамилию заказчика. В том, что это заказ, сомнений нет,
      – заявил экс-глава Государственной фискальной службы.

      Напомним, в июле 2018 года Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что тогдашнего и. о. главы ГФС Мирослава Продана подозревали в совершении уголовных преступлений за период, когда он возглавлял налоговую и таможню. Впоследствии Луценко сообщил, что ГПУ собирает доказательства по делу о контрабанде против Мирослава Продана.

      В свою очередь в июле Продан обвинил работников ГПУ в "крышевании" контрабанды, и сказал, что уже написал по этому поводу заявление в НАБУ. А в сентябре Мирослав Продан уволился с должности и. о. главы ГФС. Сейчас ему вменяют приобретение двух элитных вилл в Турции за два с лишним миллиона евро. Вместо похода в прокуратуру, назначенного на 15 ноября, экс-глава ГФС вдруг выехал на машине в Молдову. Мол, на лечение. А впоследствии были обнародованы фотографии переписки, в которой Продан договаривается о покупке тех самых турецких вилл.

      Теги: Новости Украины Государственная фискальная служба САП Назар Холодницкий
      Источник: 24 Канал
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