Переписка Продана настоящая, – Холодницкий

Скандальная переписка экс-главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана действительно существовала и СБУ имела все основания получить доступ к ней.

Об этом в эксклюзивном комментарии 24 каналу сказал Назар Холодницкий.

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Сейчас идет следствие, поэтому, вероятно, Продану вручат подозрение.

К этой переписке еще приобщены документы, подтверждающие ее законность, относимость и допустимость. Мне прокурор доложил, что относимость и допустимость собранных доказательств у него сомнений не вызывает,

– сказал Холодницкий.

Видеокомментарий Назара Холодницкого

Сам же Мирослав Продан называет переписку сфабрикованной и требует назвать имя заказчика.

Сайт "Цензор" обнародовал картинки, которые бездоказательно называет "перепиской Продана". Журналисты обращаются с просьбой прокомментировать. Комментирую: "переписка" сфабрикована. Будем требовать от сайта опровергнуть ложь и назвать фамилию заказчика. В том, что это заказ, сомнений нет,

– заявил экс-глава Государственной фискальной службы.

Напомним, в июле 2018 года Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что тогдашнего и. о. главы ГФС Мирослава Продана подозревали в совершении уголовных преступлений за период, когда он возглавлял налоговую и таможню. Впоследствии Луценко сообщил, что ГПУ собирает доказательства по делу о контрабанде против Мирослава Продана.



В свою очередь в июле Продан обвинил работников ГПУ в "крышевании" контрабанды, и сказал, что уже написал по этому поводу заявление в НАБУ. А в сентябре Мирослав Продан уволился с должности и. о. главы ГФС. Сейчас ему вменяют приобретение двух элитных вилл в Турции за два с лишним миллиона евро. Вместо похода в прокуратуру, назначенного на 15 ноября, экс-глава ГФС вдруг выехал на машине в Молдову. Мол, на лечение. А впоследствии были обнародованы фотографии переписки, в которой Продан договаривается о покупке тех самых турецких вилл.