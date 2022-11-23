Переполненные больницы Горловки, мощные удары по врагу в Луганской области: главное от Генштаба
ВСУ продолжают оттеснять врага и уничтожать захватчиков. За сутки защитники нанесли несколько мощных ударов по позициям россиян на Луганщине.
Больницы Горловки переполнены "300-ми"оккупантами
В вечерней сводке Генштаба ВСУ 23 ноября подчеркнули, что враг продолжает нести значительные потери.
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Так, в больничные учреждения города Горловка в течение последних дней доставлено более 30 тяжелораненых военнослужащих с северо-западной окраины города,
– говорится в сводке.
Впрочем, в Генштабе отметили, что на временно занятой территории Луганской области оккупанты продолжают принудительное переселение проукраински настроенных жителей.
"Под предлогом контр-диверсионных действий в течение прошлой недели из населенных пунктов Денежниково и Штормовое Луганской области вывезено около 20 местных фермеров", – говорится в сообщении.
Подтвержденные удары
В Генштабе подтвердили поражение силами обороны живой силы и военной техники российской армии за предыдущие дни.
- Так, в Луганской области поражен склад боеприпасов, как следствие около 50 оккупантов уничтожено, еще 50 получили ранения.
- В Запорожской области потери врага составили до 15 человек убитыми и до 20 ранеными.
Отмечают, что авиация ВСУ на протяжении суток нанесла 4 удара:
3 – по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника,
1 – по позиции зенитного ракетного комплекса.
В то же время, воины ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения личного состава и ВВТ врага и позицию ЗРК оккупантов.
Ситуация по всем направлениям фронта
- На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений, в ВСУ не видят признаков формирования наступательных группировок врага.
- На Северском направлении враг обстрелял из реактивных систем залпового огня район населенного пункта Кустино Сумской области.
- На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области россияне продолжают удерживать подразделения своих войск для проведения демонстрационных действий. Периодически ведет обстрел позиций наших войск, а также населенных пунктов Харьковской области вблизи госграницы Украины.
- На Купянском и Лиманском направлениях враг обороняется. Совершает обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии, в частности, в районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Макеевка и Белогоровка в Луганской области.
- На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий.
- На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. От артиллерийского огня противника пострадали районы около 10 населённых пунктов.
- На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты ведут позиционную оборону. Задействовали ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Марьевка Днепропетровской области и Херсон, Токаревка, Антоновка и Днепровское Херсонской области.
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