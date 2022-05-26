Переправа в Белогоровке стала могилой 400 россиянам: The New York Times показало красноречивые фото

Белогоровка – небольшой поселок на берегу Северского Донца. Россияне организовали там понтонную переправу и пытались форсировать реку, однако она обернулась для них могилой.

Сейчас вместо переправы здесь можно увидеть только сцену погрома – взорванные танки, обломки понтонных мостов и тела российских кафиров, пришедших в Украину с войной. На этом месте погибли не менее 400 вражеских военных.

Батальон, который Россия отправляла в Белогоровку, в полном составе отказался идти на переправу

Все это благодаря стараниям героических ВСУ. Захватчики, пытавшиеся оцепить Северодонецк, сами оказались в окружении и уже не выбрались оттуда. Большинство из них погибли от обстрелов искусной украинской артиллерии.

Так Белогоровка стала местом одного из самых ожесточенных сражений и знаменательного события в этой войне. Там в сопровождении украинских военных побывали американские журналисты издания The New York Times, чтобы увидеть все своими глазами и услышать историю с первых уст.

Репортаж The New York Times из Белогоровки

"Россияне хотели небольшой победы. В Киеве пытались, в Харькове пробовали – проиграли. Они хотели выиграть хотя бы что-нибудь", – рассказал журналистам украинский полковник, командовавший контратакой на понтонной переправе.

Что произошло в Белогоровке

Как он пояснил, проходящий на Востоке Украины Северский Донец является естественным барьером для продвижения России нашими территориями. В то же время мест, подходящих для понтонной переправы, здесь немного.

Украинские военные показали, что осталось после россиян в Белогоровке / Фото The New York Times

Офицер прибыл сюда 8 мая, после того как россияне развернули понтоны и опрокинули солдат в лес на берегу. На следующий день украинская пехота продвинулась в этот район, но это контрнаступление отбили.

Далее украинцы установили линию обороны, чтобы окружить кафиров, когда те будут переходить через свой мост. В этот момент захватчикам нанесли артиллерийский удар.

Кроме того, ВСУ приступили к уничтожению переправы, установив плавучие мины несколько выше по течению. Вода принесла их к понтонам, где мины эффективно сработали по плану. Так украинским силам удалось взорвать 4 отдельных моста на месте перехода.

Разбросанные вещи российских кафиров / Фото The New York Times

Как заметил полковник, россияне в спешке заложили новые понтоны и переправили бронетехнику, однако им так и не удалось прорвать линию обороны украинской армии. Десятки единиц техники и пехота оказались в ловушке и были уничтожены нашей артиллерией. Вдобавок, украинцы ударили еще и по русским войскам, которые были привлечены к мостовым работам на дальнем берегу.

Россия из-за рискованных маневров на Северском Донке потеряла технику по меньшей мере одной БТГ

Что осталось после россиян

Сейчас на берегу Северского Донца остались только останки российских военных, их техники и личных вещей. Картина поражает. Всюду лежит мусор – спальный мешок, бутылочка с гелем для душа, банки с говядиной, картофель, пакетики русского чая шлепки.

Разбросанные вещи российских военных / Фото The New York Times

После боя украинские солдаты нашли там много интересного. В частности, и удостоверение медали "За боевые заслуги" российского полковника, которую ему дали за участие в циничной войне.

Пистолет из рюкзака, обнаруженный в заброшенном российском танке / Фото The New York Times

Возле подбитого российского танка был найден картонный ящик, который, вероятно, использовали для перевозки боеприпасов. На коробке было написано: "Всегда верь, что вот-вот произойдет что-нибудь чудесное". Что ж, то, что произошло с русскими солдатами в Белогоровке, действительно можно назвать чудесным.

Тело русского солдата на берегу Северского Донца / Фото The New York Times

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