Взяток на 11 миллионов: за год разоблачили 120 должностных лиц за переправку мужчин за границу

Украину в 2024 году всколыхнул ряд громких скандалов по перенаправлению лиц призывного возраста за границу. За год ГБР разоблачило 120 должностных лиц, причастных к таким нарушениям.

Схемы незаконной переправки через государственную границу военнообязанных продолжают ликвидировать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Чиновники заработали на нарушителях мобилизации более 11 миллионов гривен

В 2024 году ГБР занималось расследованием 287 соответствующих уголовных производств.

"За прошлый год в этих производствах было сообщено о подозрении 120 должностным лицам, в суд направлено 61 обвинительный акт", – пишут в Бюро.

Фигурантами в этих делах чаще всего оказывались работники ТЦК, МСЭК, врачи и правоохранители.

В общем всем им удалось взять взяток на 11 миллионов 400 тысяч гривен.

Для переправки мужчин за границу, злоумышленники организовывали поддельные диагнозы для своих "клиентов", оформляли их как волонтеров и водителей гуманитарных грузов, снимали с воинского учета через открытие фиктивных уголовных производств и тому подобное,

– рассказывают в ГБР.

На почти 11 миллионов было арестовано имущество всех фигурантов.

ГБР предъявило подозрение 120 должностным лицам МСЭК и ТЦК: смотрите видео

Также, к слову, мужчин перенаправляли через границу вне пунктов пропуска. Еще одной распространенной схемой были "липовые" бракосочетания на лице с инвалидностью.