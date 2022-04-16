Перепутали с бензовозом: россияне украли ассенизатор у мирных украинцев

16 апреля 2022 , 19:22
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Источник:

72 ОМБр им. Черных Запорожцев

Российские солдаты не всегда способны различить машину для бензина и машину для отходов. Оккупантам стоит выдать памятки с призывом пробовать ворованное на вкус.

Российские солдаты всячески грабят мирных украинцев на временно оккупированных территориях. Они готовы воровать даже то единственное, чем Россия обеспечена лучше всего в мире. 

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"Спецоперация" россиян 

Российские оккупанты забрали у мирных украинцев "бензовоз". Они нанесли на него свой символ и радостно поехали сливать горючее. 

Интересно, каково было их удивление, когда вместо горючего они увидели основу любой российской деятельности. Ничего удивительного: оккупанты не смогли отличить бензовоз от ассенизатора. По-видимому, вычищать выгребные ямы в России не принято. Поняв свою ошибку, оккупанты покинули машину в лесу.

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Автор: Ярослав Сиваківський