Перепутали с Россией: оккупанты привезли ОМОН для разгона митинга в Энергодаре

После вчерашней акции сопротивления жителей города Энергодар, рашистские оккупанты привезли в город 600 омоновцев.

Чтобы избежать нынешнего протеста, оккупанты расставили по городу карателей с дубинками, щитами и огнестрельным оружием. Об этом сообщили в официальной пресс-службе "Энергоатома".

Вчера К митингующим в Энергодаре подъехали БТР: их попросили расходиться

Словом, классический московский сценарий. Правда, рашисты кое-что перепутали – здесь им не Россия.

Они должны не допускать каких-либо акций сопротивлений и даже малейшего скопления людей. Оккупанты действуют, как в Москве и других рашистских городах, однако Энергодар это Украина! И мы обязательно победим!,

– говорится в сообщении Энергоатома.

Что происходит в Энергодаре:

В Энергодаре Запорожской области оккупанты похитили первого заместителя мэра Ивана Самойдюка – он с вечера 19 марта не выходит на связь.

20 марта жители города вышли на массовый митинг с требованием вернуть заместителя мэра.

В тот же день российские захватчики открыли огонь по митингующим, после чего скрылись на "бобике". Позже рашисты подъезжали к участникам акции на БТР, настаивая разойтись. Но энергодарцы заявили, что будут выходить до тех пор, пока Самойдюка не вернут.

20 марта энергодарцы вышли на массовый митинг: смотрите видео