Об этом говорится в заявлении Всеукраинской аграрной рады, которую организация разместила на своей странице в фейсбуке, пишет 24 Канал.

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В ВАР подчеркивают необходимость конкурентоспособной закупочной цены

Представленные на рассмотрение Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики правки к Проекту Закона Украины №13134 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно расширения доступа пациентов к лекарственным средствам, подлежащих закупке лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения, путем заключения договоров управляемого доступа", которыми устанавливаются пошлины на экспорт сои и рапса из Украины являются дискриминационными в отношении малых и средних производителей, имеют целью увеличение доходов переработчиков за счет малых и средних аграриев и нарушают Соглашение об ассоциации с ЕС,

– говорится в заявлении.

В частности, авторы отмечают, что малые и большинство средних аграриев не могут самостоятельно экспортировать из-за малого объема принадлежащего им сырья, поэтому не смогут воспользоваться освобождением от пошлин при условии самостоятельного экспорта, а трейдеры будут вынуждены снизить закупочные цены.

"В Украине уже построено достаточно перерабатывающих мощностей, чтобы переработать все имеющееся сырье, единственная причина почему это не происходит – нежелание переработчиков дать конкурентную закупочную цену. Соглашение об Ассоциации с ЕС не позволяет вводить новые постоянные экспортные пошлины, но несмотря на заявления авторов поправок, что они временные, действие пошлины в размере 5% не ограничено во времени", – отметили в комментарии ВАР.

По мнению аграриев, следствием введения соответствующих норм станут сокращение доходов малых и средних аграриев из-за падения закупочных цен. Уже в среднесрочной перспективе это приведет к сокращению посевных площадей сои и рапса, как это уже произошло после введения "соевых правок" в 2017 году.

ВАР призывает членов Комитета налоговой политики не повторять ошибок предшественников и отклонить "масличные" правки,

– сказано в заявлении.

Издание Latifundist на своей странице в фейсбуке приводит фрагмент заседания комитета, на котором заместитель его председателя, нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк назвал предложенные правки "шкурой".

"Если бы вы это сделали через полгода, через полгода, через год, заранее, весь бизнес предупредили – окей, назовите это государственной политикой, протекционизмом. Когда это делает день в день таким способом – оно выглядит как "шкура", звучит как "шкура" и есть "шкура", скорее всего. Давно я такого подхода в комитете не видел. Я к этой дискуссии никакого отношения не имею, с фракцией "Голос" это не соглашалось и очень надеюсь что мы вернемся к этой дискуссии. Но хотите? Вперед. Не делайте меня соучастником этой истории", – заявил народный депутат.

Согласно данным карточки законопроекта, правку о введении 10% пошлины на экспорт сои и рапса внесли народные депутаты Андрей Мотовиловец и Дмитрий Кислевский.