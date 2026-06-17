Кому могут отказать в перерегистрации автомобиля: разъяснение МВД
В сервисных центрах МВД могут отказать в перерегистрации транспортного средства из-за проблем с документами, юридических ограничений или несоответствия данных.
Министерство внутренних дел Украины в рамках проекта "Спроси у МВД" разъяснило 24 Каналу, какой перечень документов необходим для перерегистрации транспортного средства и кому в этом могут отказать.
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Когда могут отказать в перерегистрации?
Там напомнили, что не во всех случаях возможна перерегистрация автомобиля. Чаще всего основанием для отказа становятся проблемы с документами, наличие юридических ограничений или несоответствие идентификационных данных транспортного средства.
Среди основных причин отказа:
- транспортное средство находится в розыске или под арестом;
- номера агрегатов уничтожены или имеют признаки подделки;
- продавец или покупатель находятся в розыске;
- у продавца есть открытые исполнительные производства;
- в государственных реестрах зафиксирован запрет на отчуждение автомобиля;
- документы содержат несоответствия или неактуальные данные;
- отсутствует зарегистрированное место жительства;
- утеряно свидетельство о регистрации транспортного средства;
- автомобиль является вещественным доказательством в уголовном производстве.
В Министерстве внутренних дел отмечают, что перед обращением в сервисный центр следует проверить все документы и убедиться в отсутствии каких-либо ограничений в отношении владельца или самого транспортного средства.
Какие документы необходимы?
Перерегистрировать автомобиль можно в любом сервисном центре МВД независимо от места регистрации. Для этого необходимо подготовить:
- паспорт гражданина Украины или ID-карту с выпиской о месте проживания;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- доверенность, если интересы владельца представляет другое лицо.
Стоимость перерегистрации составляет около 1306 гривен. В эту сумму входят административная услуга, бланк нового свидетельства о регистрации и номерной знак.