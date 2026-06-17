Кому могут отказать в перерегистрации автомобиля: разъяснение МВД

В сервисных центрах МВД могут отказать в перерегистрации транспортного средства из-за проблем с документами, юридических ограничений или несоответствия данных.

Министерство внутренних дел Украины в рамках проекта "Спроси у МВД" разъяснило 24 Каналу, какой перечень документов необходим для перерегистрации транспортного средства и кому в этом могут отказать.

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Когда могут отказать в перерегистрации?

Там напомнили, что не во всех случаях возможна перерегистрация автомобиля. Чаще всего основанием для отказа становятся проблемы с документами, наличие юридических ограничений или несоответствие идентификационных данных транспортного средства.

Среди основных причин отказа:

транспортное средство находится в розыске или под арестом;

номера агрегатов уничтожены или имеют признаки подделки;

продавец или покупатель находятся в розыске;

у продавца есть открытые исполнительные производства;

в государственных реестрах зафиксирован запрет на отчуждение автомобиля;

документы содержат несоответствия или неактуальные данные;

отсутствует зарегистрированное место жительства;

утеряно свидетельство о регистрации транспортного средства;

автомобиль является вещественным доказательством в уголовном производстве.

В Министерстве внутренних дел отмечают, что перед обращением в сервисный центр следует проверить все документы и убедиться в отсутствии каких-либо ограничений в отношении владельца или самого транспортного средства.

Какие документы необходимы?

Перерегистрировать автомобиль можно в любом сервисном центре МВД независимо от места регистрации. Для этого необходимо подготовить:

паспорт гражданина Украины или ID-карту с выпиской о месте проживания;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

доверенность, если интересы владельца представляет другое лицо.

Стоимость перерегистрации составляет около 1306 гривен. В эту сумму входят административная услуга, бланк нового свидетельства о регистрации и номерной знак.