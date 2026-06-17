Міністерство внутрішніх справ України в межах проєкту "Запитай у МВС" пояснило 24 Каналу, який перелік документів необхідний для перереєстрації транспортного засобу, і кому можуть відмовити у цьому.
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Коли можуть відмовити у перереєстрації?
Там нагадали, що не в усіх випадках можлива перереєстрація авто. Найчастіше підставою для відмови стають проблеми з документами, наявність юридичних обмежень або невідповідність ідентифікаційних даних транспортного засобу.
Серед основних причин відмови:У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
- транспортний засіб перебуває в розшуку або під арештом;
- номери агрегатів знищені або мають ознаки підробки;
- продавець або покупець перебувають у розшуку;
- у продавця є відкриті виконавчі провадження;
- у державних реєстрах зафіксовано заборону на відчуження автомобіля;
- документи містять невідповідності або неактуальні дані;
- відсутнє зареєстроване місце проживання;
- втрачено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
- автомобіль є речовим доказом у кримінальному провадженні.
У Міністерстві внутрішніх справ наголошують, що перед зверненням до сервісного центру варто перевірити всі документи та впевнитися у відсутності будь-яких обмежень щодо власника або самого транспортного засобу.
Які доменти необхідні?
Перереєструвати автомобіль можна в будь-якому сервісному центрі МВС незалежно від місця реєстрації. Для цього необхідно підготувати:
- паспорт громадянина України або ID-картку з витягом про місце проживання;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
- довіреність, якщо інтереси власника представляє інша особа.
Вартість перереєстрації становить близько 1306 гривень. У цю суму входять адміністративна послуга, бланк нового свідоцтва про реєстрацію та номерний знак.