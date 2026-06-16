Міністерство внутрішніх справ України в межах проєкту "Запитай у МВС" пояснило 24 Каналу, за якими ознаками можна вчасно помітити спробу злому, як перевірити безпеку профілю та що робити у разі несанкціонованого доступу.

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Як виявити спробу злому?

Про спробу отримати доступ до акаунта можуть свідчити несподівані сповіщення від соціальної мережі. Зокрема, повідомлення про вхід з нового пристрою або браузера, запит на зміну пароля, електронної пошти чи номера телефону, а також коди підтвердження, які користувач не запитував.

Також варто звернути увагу на підозрілу активність у профілі. Серед ознак можливого злому – повідомлення, коментарі або публікації, які власник акаунта не створював, зміна особистих даних чи налаштувань без його участі, додавання невідомих контактів або підписка на сторінки, які він не обирав.

Додатковим сигналом можуть бути скарги від знайомих, які отримують від імені користувача дивні повідомлення з проханням переказати гроші чи перейти за посиланням. У більшості популярних соцмереж можна перевірити історію входів до акаунта.

Для цього достатньо відкрити налаштування безпеки та переглянути перелік активних сесій або пристроїв, з яких виконано вхід. Таку перевірку рекомендують проводити не лише після підозрілих подій, а й регулярно. Особливо якщо користувач переходив за сумнівними посиланнями або вводив свої дані на невідомих сайтах.

Якщо серед активних сесій є незнайомі пристрої, браузери, міста чи країни, де власник акаунта не перебував, це може свідчити про компрометацію профілю. У такому випадку варто негайно завершити всі підозрілі сесії або вийти з акаунта на всіх пристроях.

Окрему увагу фахівці радять приділяти електронній пошті та номеру телефону, прив'язаним до акаунта. Саме через них найчастіше відновлюють доступ до сторінок у соцмережах. Якщо зловмисники отримають контроль над електронною поштою, під загрозою можуть опинитися й інші облікові записи – у месенджерах, соцмережах та різних онлайн-сервісах.

Ще однією ознакою злому може бути раптова втрата доступу до профілю. Якщо застосунок самостійно вийшов з акаунта, а звичний пароль більше не підходить, є ризик, що сторонні особи вже змінили дані для входу.

Як діяти у такому разі?

Якщо є підозра, що акаунт потрапив до рук зловмисників, рекомендується одразу змінити пароль, завершити всі активні сеанси на інших пристроях та увімкнути двофакторну автентифікацію. Пароль повинен бути унікальним і не використовуватися для інших сервісів.

У разі втрати доступу до сторінки слід скористатися офіційною процедурою відновлення акаунта. Водночас не варто довіряти стороннім особам або сервісам, які за гроші обіцяють швидко повернути доступ до профілю, оскільки це також може бути шахрайством.

Фахівці наголошують, що чим раніше вдасться помітити ознаки несанкціонованого доступу, тим більше шансів зберегти контроль над акаунтом і запобігти використанню особистих даних у злочинних цілях. Для захисту облікових записів рекомендують:

використовувати унікальні паролі для кожного сервісу;

створювати паролі щонайменше з 12 символів;

поєднувати великі й малі літери, цифри та спеціальні символи;

не передавати логіни, паролі чи коди підтвердження стороннім особам;

активувати двофакторну автентифікацію;

регулярно оновлювати важливі паролі.

Також варто дотримуватися правил безпечного зберігання паролів: