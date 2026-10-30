Циничная сделка Трампа и Путина: как отмену санкций обменивают на фейковое перемирие перед выборами

США рассматривают возможность ослабления санкций против России, в то время как Трамп заявляет о прогрессе в переговорах. Игорь Гаврищак объяснил, что может стоять за сближением Вашингтона с Кремлем и как на это повлияют выборы в Конгресс.

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по российским военным и промышленным объектам, однако атаки на нефтеперерабатывающие заводы фактически приостановились. В то же время в США обсуждают возможное ослабление санкций против российского инвестиционного фонда, а Дональд Трамп заявляет о прогрессе в переговорах с Кремлем.

Ведущий 24 Канала Игорь Гаврищак в авторском обзоре объяснил, почему новые экономические договоренности Вашингтона с Москвой могут быть выгодны России и как на ситуацию повлияют выборы в Конгресс США. Он также рассказал об успехах украинских военных, рисках перемирия в Олешках, заявлениях Путина относительно Илона Маска и попытках Кремля усилить давление на Украину через Европу.

Украина нанесла удар по важному химическому заводу

В ночь на 28 октября Силы обороны Украины провели атаку на Новомосковский завод "Азот" в Тульской области России. Это одно из крупнейших химических предприятий страны, входящее в группу "ЕвроХим" и производящее аммиак, карбамид, метанол, аммиачную селитру и другие химические вещества.

Особое значение имеет производство азотной кислоты и нитрата аммония, которые могут использоваться для изготовления взрывчатых веществ и боеприпасов. Украинские военные уже неоднократно наносили удары по этому предприятию, а его повреждения могут создавать проблемы для российской промышленности.

Параллельно Силы обороны проводят операции, направленные на вытеснение российских войск с оккупированных территорий. Владимир Зеленский сообщил о результатах действий Второго корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" вблизи Купянска, где украинские защитники использовали подземную инфраструктуру газопровода.

По приведенным президентом данным, в ходе операции были уничтожены сотни российских военных, а более 30 оккупантов попали в плен. Речь идет об операции "Велес", которая охватывала район Купянска, Голубовки, Лимана Первого и Вильшаной.

Гаврищак отметил, что россияне ранее пытались использовать газопровод на этом участке для скрытого перемещения своих подразделений. Украинские военные учли особенности местности и спланировали свои действия, связанные с примерно 15-километровым подземным маршрутом.

В тот период ведения боевых действий, когда наблюдается засилье беспилотников, продвигаться на такое расстояние – это абсолютно феноменальное достижение. Наши Силы обороны доказывают, что они – единственная гарантия независимости и суверенитета Украины,

– подчеркнул Гаврищак.

Успешные действия вблизи Купянска стали продолжением нескольких важных украинских операций 2026 года. Ранее Силы обороны освободили 26 населенных пунктов в районе Комара в Донецкой области, а Третий армейский корпус под командованием Андрея Билецкого провел операцию "Вивальди", направленную на срыв российских планов на Лиманском направлении.

Эти операции преследуют разные цели, однако все они затрудняют продвижение российской армии. Особенно важными остаются удары по логистике, без которой оккупанты не могут обеспечивать свои подразделения техникой, боеприпасами и резервами.

Украинские беспилотники срывают российскую логистику

На Добропольском направлении, где продолжаются интенсивные бои, позиции удерживают подразделения Первого корпуса Национальной гвардии "Азов" под командованием Дениса Прокопенко. Российские войска пытаются продвигаться между Добропольем и Дружковкой, однако несут значительные потери.

В то же время "азовцы" сообщили о поражении 100 железнодорожных поездов, обеспечивавших логистические нужды российской армии. Удары наносились с помощью беспилотных комплексов, в частности в районе Донецка, Енакиево и прилегающих территорий.

Гаврищак отметил, что такие операции позволяют влиять на снабжение российских войск далеко за пределами непосредственной линии фронта. Речь идет о перевозках, от которых зависят поставки боеприпасов, топлива и военного оборудования.

Если ты контролируешь логистику противника, то имеешь преимущество в ведении боевых действий. Сто поездов – это действительно серьезный результат,

– отметил ведущий.

Ранее действия Третьего армейского корпуса, по словам Гаврищака, вынудили россиян отодвинуть часть логистических узлов примерно на 400 километров, вплоть до Воронежской области. Это увеличивает расстояние снабжения и затрудняет быстрое пополнение запасов на передовых позициях.

Беспилотные системы все активнее используются не только для уничтожения техники и живой силы, но и для нарушения транспортных маршрутов противника. Однако на стратегическом уровне важным остается другое направление украинских ударов – российская нефтеперерабатывающая промышленность.

Перерыв в ударах по НПЗ помогает России восстанавливать производство

Несмотря на атаки на химические предприятия и военную логистику, последние удары по большим российским нефтеперерабатывающим заводам были нанесены еще в середине октября. Гаврищак напомнил о поражении Волгоградского НПЗ 8 октября и Рязанского завода 16 октября.

Он связывает эту паузу с давлением администрации Дональда Трампа на Украину. По его словам, американская сторона настаивала на ограничении атак на российскую нефтяную инфраструктуру, хотя Москва не прекращала ударов по украинским городам и энергетике.

Между тем, согласно приведенным Гаврищаком данным Bloomberg, Россия восстановила примерно 25% нефтепереработки, а за последнюю неделю продала нефти и нефтепродуктов на 2,7 миллиарда долларов. Эти средства поступают в российскую экономику, которая продолжает финансировать войну.

Особенно остро вопрос возобновления ударов стоит из-за позиции украинского общества. Гаврищак привел результаты опроса, согласно которым 80% украинцев считают необходимым продолжать атаки на российские НПЗ, даже если США ограничат или прекратят помощь Киеву.

Надо наносить удары по НПЗ, потому что именно удары по нефтеперерабатывающей отрасли Российской Федерации заставляют Кремль сокращать свои экономические инициативы. Кошелек Путина теряет сотни миллиардов долларов,

– заявил Гаврищак.

Он напомнил, что ранее удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям вызывали трудности с поставками топлива внутри России. В определенные периоды Москва ограничивала экспорт нефтепродуктов, а в отдельных регионах возникали очереди на заправках.

Владимир Зеленский 15 октября говорил о необходимости возобновления ударов по российским НПЗ. Однако, по оценке Гаврищака, дальнейшие решения Украины осложнялись ее зависимостью от американских военных технологий и вооружения.

В частности, он упомянул предыдущие ограничения спутниковой связи Starlink и передачи информации о российских баллистических запусках. Ведущий также утверждал, что часть уже оплаченного Украиной вооружения до сих пор не была передана из-за задержек с соответствующими решениями американского руководства.

При этом Дональд Трамп продолжает публично критиковать американскую помощь Украине. Во время выступления в Техасе он вновь говорил о якобы 350 миллиардах долларов, которые администрация Джо Байдена предоставила Киеву, не получив ничего взамен.

В то же время американский президент заявил о возможной встрече с Владимиром Зеленским и Путиным и пообещал значительный прогресс в дипломатических переговорах. Однако Гаврищак обратил внимание на другое направление сближения Вашингтона и Москвы – возможный пересмотр экономических санкций.

США рассматривают возможность ослабления санкций против российского фонда

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность отмены санкций против Российского фонда прямых инвестиций, который возглавляет Кирилл Дмитриев. Об этом, по словам Гаврищака, сообщила The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Ограничения против фонда ввели в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Тогда в Вашингтоне считали, что доступ этой структуры к международной финансовой системе может помогать Кремлю финансировать войну.

Бывший представитель Совета национальной безопасности США Эрик Грин, который занимался российским направлением при президентстве Джо Байдена, объяснял важность этих санкций связями фонда с проектами, близкими к Путину.

Сейчас Дмитриев регулярно участвует в контактах с американскими представителями. Среди его собеседников – Стив Виткофф и Джаред Кушнер, которые также вовлечены в обсуждение возможных договоренностей о завершении войны.

Гаврищак напомнил, что эти представители участвовали в подготовке американских предложений, в частности плана из 28 пунктов, условия которого вызвали серьезные возражения со стороны Украины. Однако он считает, что переговоры могут иметь и другое измерение, связанное с экономическими интересами их участников.

Администрацию Трампа не интересует, где и как Россия будет зарабатывать. Они хотят вместе с Россией зарабатывать,

– заявил Гаврищак.

По информации корреспондента "Радио Свобода" Алекса Рафоглу, на которую сослался ведущий, американская и российская делегации обсуждают более широкий перечень потенциальных соглашений в сфере энергетики и торговли.

Среди них упоминаются проекты на Сахалине, сотрудничество с российской компанией "Новатэк", возможные энергетические инициативы на Аляске и маршруты поставок российских удобрений через Беларусь. Часть этих предложений также касается доступа к портам и торговой инфраструктуре.

Гаврищак предположил, что экономическое сотрудничество может стать для Кремля способом постепенно выходить из международной изоляции. В то же время возможность открывать новые финансовые каналы напрямую зависит от санкционных решений Вашингтона.

Ведущий связывает активизацию таких контактов с приближением американских выборов. По его мнению, Москва может пытаться создать для Трампа благоприятную политическую картину в обмен на перспективу будущих экономических уступок.

Кремль создает видимость прогресса в переговорах

Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября, и Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы продемонстрировать своим сторонникам успехи во внешней политике. Гаврищак предполагает, что Кремль может использовать эту заинтересованность американского президента для продвижения собственных экономических требований.

Одним из признаков такого поведения он назвал неожиданное изменение позиции Москвы в отношении трехсторонних переговоров. Еще примерно за две недели до этого российские представители, в частности Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, заявляли об отсутствии подготовки новых контактов.

Однако теперь Россия соглашается вернуться к переговорам с участием Украины и США в Абу-Даби. Зеленский предположил, что следующая встреча может состояться 10 ноября.

Гаврищак считает, что такое изменение риторики выгодно прежде всего Трампу, который получает возможность говорить избирателям о возобновлении мирного процесса.

Трамп предоставляет Путину снятие санкций, экономические выгоды, выход из изоляции, а в обмен Путин будет помогать Трампу хоть как-то попытаться выиграть на выборах в Конгресс 3 ноября,

– предположил ведущий.

За день до обзора состоялись телефонные переговоры президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стьоре с Путиным. Возвращение европейских лидеров к прямому общению с Кремлем добавило новых дипломатических событий, о которых Белый дом может говорить перед выборами.

Однако изменение количества контактов не означает, что стороны приблизились к взаимоприемлемым условиям завершения войны. Россия продолжает требовать территориальных уступок, а Украина не соглашается на вывод своих войск с подконтрольных ей территорий Донецкой области.

Эти переговоры абсолютно ничего не решают. Там ничего нельзя обсудить, потому что не с кем говорить,

– считает Гаврищак.

Он обратил внимание, что будущие встречи могут состояться без участия европейских представителей, несмотря на непосредственное влияние российских требований на безопасность Европы. Это вызывает дополнительные вопросы относительно формата переговоров и того, кто именно будет представлять интересы западных партнеров Украины.

Еще одним событием, которое американская администрация может использовать для демонстрации дипломатического успеха, стало объявление гуманитарного перемирия в районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области.

Перемирие в Олешках может скрывать новые угрозы

Режим прекращения огня в районе Олешек был представлен как результат гуманитарной инициативы с участием Мелании Трамп. По словам Гаврищака, договоренность действительно позволила временно снизить интенсивность боевых действий на соответствующем участке Херсонской области.

Возможность эвакуировать гражданское население чрезвычайно важна, ведь люди длительное время находятся в оккупации и сложных гуманитарных условиях. Однако ведущий обратил внимание, что в подобной помощи нуждаются и жители других населенных пунктов на левобережье, в частности Энергодара.

В то же время согласие Москвы на локальный режим тишины вызвало у него вопросы. На протяжении полномасштабной войны Россия неоднократно отказывалась от гуманитарных инициатив или нарушала договоренности, а теперь неожиданно согласилась на прекращение огня до 1 ноября.

Путину наплевать на своих россиян, тем более наплевать на украинцев. Но тут вдруг он пошел на прекращение боевых действий,

– отметил Гаврищак.

Наибольшее беспокойство вызывает маршрут эвакуации. По информации, приведенной ведущим, российская сторона разрешает гражданским лицам покидать Олешки через территории, остающиеся под оккупационным контролем.

Гаврищак выразил опасение, что таким образом людей могут не допустить на подконтрольную Украине территорию. Он связал эти риски с позицией Путина, который продолжает называть оккупированные украинские земли российскими, а их жителей – гражданами России.

Существует также военный аспект. По сообщениям местных жителей и СМИ, на которые сослался ведущий, на левом берегу Херсонской области заметили активное перемещение российского транспорта, в частности грузовиков и других автомобилей.

Гаврищак предположил, что оккупанты могут использовать перерыв в боевых действиях для перегруппировки и накопления резервов. Особую опасность представляют попытки россиян продвигаться по островам Днепра в плохих погодных условиях, когда работа беспилотников затрудняется.

Хуже всего то, что россияне разминируют дороги и выпускают наших украинцев и детей только на оккупированные территории. Скорее всего, они не отпустят этих гражданских лиц в Украину,

– предположил ведущий.

По его оценке, после завершения режима тишины 1 ноября российские войска могут попытаться возобновить атаки, используя подготовленные позиции и переброшенные резервы. В то же время дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от реального выполнения гуманитарных договоренностей и возможности обеспечить безопасный выезд людей.

Однако планы американской администрации по сотрудничеству с Россией могут столкнуться с сопротивлением внутри самих США. Конгрессмены уже поднимают вопрос о законности новых энергетических соглашений и сохранности связанных с ними документов.

Конгресс готовит проверки российских соглашений

Представители Конгресса США выступают против возможного возобновления закупок российских энергоносителей. Гаврищак сообщил об обращении законодателей к банкам с требованием хранить документы, связанные с энергетическими соглашениями между американскими и российскими структурами.

Он напомнил об ограничениях на импорт российских энергоносителей, введенных США после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. По его оценке, возможное возобновление таких операций потребует юридического обоснования и может стать предметом парламентских расследований.

Отдельные предупреждения, по словам ведущего, получили и американские нефтяные компании. Законодатели хотят выяснить, не нарушат ли новые коммерческие соглашения действующие санкции и торговые ограничения.

В то же время двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе распространяется и на вопросы военных технологий. Гаврищак упомянул требования разрешить украинским военным использовать Starlink для операций на территории России, в частности против позиций, откуда запускают ракеты по Украине.

Перспективы дальнейших проверок в значительной степени зависят от результатов выборов 3 ноября. Гаврищак предположил, что демократы могут получить контроль над Палатой представителей и укрепить свои позиции в Сенате.

В таком случае администрация Трампа столкнется с более активным парламентским контролем. Законодатели смогут инициировать слушания по вопросам санкций, энергетических контрактов и роли представителей президентского окружения в контактах с Москвой.

После выборов 3 ноября Трампу очень хорошо напомнят обо всех его совершенно диких контактах и снятии санкций с Путина и Российской Федерации,

– заявил Гаврищак.

Он также не исключил нового обсуждения импичмента американского президента. Палата представителей может инициировать соответствующую процедуру, однако для отстранения президента от должности необходима поддержка двух третей сенаторов.

Гаврищак признал, что собрать такое количество голосов будет сложно даже в случае успеха демократов. Однако сама возможность расследований может повлиять на решения Белого дома еще до формального изменения состава Конгресса.

Отдельным предметом внимания американских законодателей могут стать отношения руководства России с компаниями, получающими большие государственные контракты США. В частности, новые вопросы возникли после публичных заявлений Путина о сотрудничестве с Илоном Маском.

Путин заявил о контактах с Илоном Маском

В ходе мероприятий, связанных с российско-африканским сотрудничеством, Владимир Путин публично заговорил об отношениях с американскими технологическими компаниями. В частности, он назвал Илона Маска гениальным человеком и высоко оценил созданную SpaceX спутниковую группировку.

Российский диктатор отметил, что у Маска на орбите более пяти тысяч аппаратов, тогда как Россия только начинает развитие собственных низкоорбитальных спутниковых систем. Путин также заявил о необходимости координировать действия, чтобы спутниковые группировки не мешали друг другу.

Мы находимся в тесном контакте с нашими американскими партнерами, в частности с господином Маском, потому что на орбитах очень важно не мешать друг другу, соблюдать определенную дисциплину и порядок,

– заявил Путин.

Эти слова Гаврищак связал с предыдущими проблемами в работе Starlink для украинских военных. Он напомнил, что спутниковая связь играет важную роль в обеспечении украинской обороны, а любые ограничения могут напрямую влиять на возможности Сил обороны.

Ведущий также упомянул сообщения OSINT-аналитиков, которые предполагали, что отдельные изменения в работе спутниковых систем могли осуществляться с учетом российских интересов. Гаврищак считает, что деятельность SpaceX и ее контакты с российскими структурами могут вызвать вопросы у американских законодателей.

Особое значение имеют государственные контракты компании. SpaceX выполняет важные заказы для американских космических и оборонных программ, финансирование которых проходит через бюджетные решения Конгресса.

По мнению Гаврищака, это дает американским законодателям возможность требовать объяснений относительно деятельности компании и ее решений, которые влияли на доступность спутниковой связи для Украины.

Он также обратил внимание на политическую активность семьи Маска, в частности на заявления отца бизнесмена о положительном отношении к Путину. Однако наибольшее значение для дальнейших отношений SpaceX с государственными структурами США будут иметь решения самого Илона Маска и результаты возможных парламентских проверок.

Параллельно Кремль пытается использовать дипломатические контакты для усиления давления на Украину. Причем, по оценке Гаврищака, Москва все больше рассчитывает не только на Вашингтон, но и на влияние американской администрации на европейских партнеров Киева.

Кремль хочет заставить Европу оказывать давление на Украину

Советник Путина Юрий Ушаков заявил о необходимости обсуждать будущие договоренности не только с Украиной и США, но и с европейскими государствами. На первый взгляд, это могло свидетельствовать о готовности Москвы допустить европейских представителей к переговорному процессу.

Однако, по словам Гаврищака, российская сторона в то же время дала понять, что участие Европы в будущих трехсторонних контактах в Абу-Даби не предусматривается. Это вызвало вопросы о том, какую именно роль Кремль отводит европейским странам.

Ведущий обратил внимание на пояснения дипломатов, проанализировавших слова Ушакова. Российский чиновник фактически признал, что после предыдущих контактов в Анкоридже Москва рассчитывала на способность администрации Трампа добиться от Украины территориальных уступок.

Однако эти попытки не принесли результата. Украина отказалась выводить свои войска из подконтрольной ей части Донецкой области, а европейские партнеры продолжили поддерживать украинскую позицию.

По мнению Гаврищака, именно этим объясняется новая риторика Кремля о необходимости общения с Европой. Речь идет не обязательно о готовности России вести переговоры непосредственно с европейскими представителями.

Вашингтон должен оказывать давление на Европу, чтобы Европа оказывала давление на Киев. Вот в чем заключается эта схема,

– пояснил Гаврищак.

При таком подходе Москва пытается использовать политическое влияние США на европейские государства для продвижения требований, на которые Украина не согласилась в ходе предыдущих контактов.

Европейские страны остаются основными партнерами Украины в финансировании обороны, поставках вооружения и поддержке санкций против России. Поэтому любые изменения в их позиции могут напрямую влиять на переговорные возможности Киева.

В то же время заявления Ушакова не означают, что Россия готова предоставить европейцам полноценное место за столом переговоров. По информации, приведенной Гаврищаком, Москва по-прежнему настаивает на трехстороннем формате в Абу-Даби без их участия, оставляя вопрос европейской безопасности предметом отдельных политических контактов.

Кремль хочет оказать давление на Украину через Европу: смотрите видео