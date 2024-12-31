В Украине обновили правила пересечения границы для определенной категории мужчин 18–25 лет

Мужчины 18–25 лет, которые служили по контракту в ВСУ могут пересекать границу. Для этого им нужно иметь с собой два документа.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на постоянного представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука. Соответствующую норму утвердил Кабинет Министров Украины 31 декабря.

Смотрите также Запрет на выезд за границу: как проверить свой статус

Правительство изменило некоторые правила пересечения границы для мужчин 18–25 лет

Изменения касаются граждан Украины в возрасте 18 – 25 лет, которые уже прошли службу по контракту в Вооруженных Силах Украины.

Для пересечения границы им необходимо показать справку, выданную командиром воинской части или руководителем соответствующего подразделения разведывательного органа Минобороны. Также с собой нужно иметь военно-учетный документ.

Пересечение границы для военнообязанных в 2025 году

Во время военного положения в Украине на государственной границе введен контроль. Мужчин призывного возраста выпускают за пределы страны только в случае наличия оснований, позволяющих выезд, и предоставления пограничникам соответствующих документов.

Беспрепятственно за границу могут выезжать женщины и дети, лица с инвалидностью и категории лиц, которые не подлежат призыву.

Также Кабмин изменил правила выезда за границу для перевозчиков гуманитарного груза.