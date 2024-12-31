Про це пише 24 Канал з посиланням на постійного представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука. Відповідну норму затвердив Кабінет Міністрів України 31 грудня.

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Уряд змінив деякі правила перетину кордону для чоловіків 18–25 років

Зміни стосуються громадян України віком 18 – 25 років, які вже пройшли службу за контрактом у Збройних Силах України.

Для перетину кордону їм необхідно показати довідку, яка видана командиром військової частини чи керівником відповідного підрозділу розвідувального органу Міноборони. Також з собою потрібно мати військово-обліковий документ.

Перетин кордону для військовозобов'язаних у 2025 році

Під час воєнного стану в Україні на державному кордоні запроваджено контроль. Чоловіків призовного віку випускають за межі країни тільки в разі наявності підстав, що дозволяють виїзд, і надання прикордонникам відповідних документів.

Безперешкодно за кордон можуть виїжджати жінки та діти, особи з інвалідністю та категорії осіб, які не підлягають призову.

Також Кабмін змінив правила виїзду за кордон для перевізників гуманітарного вантажу.